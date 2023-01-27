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男童獲贈新年禮物 見內容物崩潰摔盒大哭：還不如不送

香港01／ 夏洛特
圖擷自香港01
圖擷自香港01

過年期間，有些長輩不只會給晚輩準備壓歲錢，還會贈送新年禮物。然而，陝西有男童向舅父拜年時，就得到1份「超討厭」的新年禮物！原來他的舅父將試卷練習放進禮物盒，並包裝成「十分重手」的賀年禮物，待男童興奮打開，心情即如坐過山車般急墜，最後更崩潰大哭「還不如不送呢」。而網友也認為男童的舅父太過分，「非得這樣捉弄小孩子嗎」、「這種禮物太欺負小孩了」。

根據陸媒《九派新聞》報導，陝西有男童周二（24日）到舅父家拜年，獲舅父送贈新年禮物。男童滿臉笑意接過，但下秒一打開禮盒即崩潰嚎哭，因為舅父送他的是一大堆練習題。

從影片可見，男童的家人問他「開心不？高興不？」，他還大聲回應「開心！」，沒想到打開禮盒一看，裡面竟是一大堆試卷練習。男童立刻怒摔盒蓋，然後把盒子推到一旁。他轉念一想又不死心地拉過禮物盒來翻看會否內藏「真禮物」，結果發現真的全是練習題，於是小臉一扭，斗大的眼淚就落下來，極其崩潰地大喊：「送這禮物還不如不要，我寒假作業我都沒寫完！」，而他身旁的大人卻通通笑出了聲。

男童舅父的惡作劇令孩子傷心的同時，也沒能取悅廣大網友，不少人都認為男童舅父「太壞了」，「這種玩笑真的很煩，大人怎麼那麼討厭呢」、「大過年的，非得讓孩子哭一頓是吧」、「攤上這種長輩，這孩子也是倒楣了」，也有人認為「真絕，以後應該不會給舅舅拜年了」、「我懷疑你舅舅送的禮物是你媽媽的主意，他不敢不聽你媽媽的話」。

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