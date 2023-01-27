男童獲贈新年禮物 見內容物崩潰摔盒大哭：還不如不送
過年期間，有些長輩不只會給晚輩準備壓歲錢，還會贈送新年禮物。然而，陝西有男童向舅父拜年時，就得到1份「超討厭」的新年禮物！原來他的舅父將試卷練習放進禮物盒，並包裝成「十分重手」的賀年禮物，待男童興奮打開，心情即如坐過山車般急墜，最後更崩潰大哭「還不如不送呢」。而網友也認為男童的舅父太過分，「非得這樣捉弄小孩子嗎」、「這種禮物太欺負小孩了」。
根據陸媒《九派新聞》報導，陝西有男童周二（24日）到舅父家拜年，獲舅父送贈新年禮物。男童滿臉笑意接過，但下秒一打開禮盒即崩潰嚎哭，因為舅父送他的是一大堆練習題。
從影片可見，男童的家人問他「開心不？高興不？」，他還大聲回應「開心！」，沒想到打開禮盒一看，裡面竟是一大堆試卷練習。男童立刻怒摔盒蓋，然後把盒子推到一旁。他轉念一想又不死心地拉過禮物盒來翻看會否內藏「真禮物」，結果發現真的全是練習題，於是小臉一扭，斗大的眼淚就落下來，極其崩潰地大喊：「送這禮物還不如不要，我寒假作業我都沒寫完！」，而他身旁的大人卻通通笑出了聲。
男童舅父的惡作劇令孩子傷心的同時，也沒能取悅廣大網友，不少人都認為男童舅父「太壞了」，「這種玩笑真的很煩，大人怎麼那麼討厭呢」、「大過年的，非得讓孩子哭一頓是吧」、「攤上這種長輩，這孩子也是倒楣了」，也有人認為「真絕，以後應該不會給舅舅拜年了」、「我懷疑你舅舅送的禮物是你媽媽的主意，他不敢不聽你媽媽的話」。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言