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阿公就是霸氣！出絕招幫外孫女撿樹頭氣球 網：這出場費不低

香港01／ 文．夏洛特

人們常說「隔代親」，祖父母輩總是把孫子女寵上天。大年初二，河南1名從事吊機行業的男子，明明不需「開工」，卻把吊車開出，只為了幫外孫女摘樹頂的氣球，霸氣又暖心的行為羨煞網友，更獲大讚「硬核」、「萬能的老爺」、「實力寵娃」，也有人表示「有老爺在，摘氣球摘星星算什麼」、「真愛啊！這吊機出場費不低」。

根據《梧桐Video》報道，周一（23日）在河南商丘，賣氣球的小販不小心把氣球鬆開，長串的氣球被勾在高聳的樹枝上，吸引了村中不少孩童的目光。其中1名女童的外祖父和舅舅得知她想要氣球，立馬開來吊車取下氣球給女童。從影片可見，一長串氣球被勾在了高高的樹枝上，1名男子站在吊車的工作台上伸臂解下氣球，而樹下還站着數個看熱鬧的小孩。

影片拍攝者朱先生表示，日前村裏有人唱大戲、賣氣球，誰知賣氣球的小販不小心鬆手，氣球就飛上樹頂，被樹枝纏住。他又指該名從事吊機行業的外祖父，一聽見外孫女說「老爺，想要」，於是飯也不吃就拉着兒子開動吊車機器「摘氣球」哄外孫女，「我看了之後就特別羨慕」。

影片曝光後，不少網民都高呼感動及羨慕，「寶貴的是有這麼一個溫暖的家庭吧，滿滿的感動」、「天哪，這也太寵自己的孫女了吧」、「果然誰都沒辦法抵禦隔代親呀，能不能讓我也體驗體驗」、「寵成小公主了」、「換我我能說這事一輩子」。

女童在樹下看着氣球表示「想要」，她的外祖父飯也不吃就開動吊車「摘氣球」。「梧桐Video」微博影片截圖
女童在樹下看着氣球表示「想要」，她的外祖父飯也不吃就開動吊車「摘氣球」。「梧桐Video」微博影片截圖

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文章授權轉載自《香港01》

樹枝 兒子 父母

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