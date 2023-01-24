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深圳商場掛白燈籠、白聯賀年 網友氣炸「晦氣！」
中國人喜愛紅色，認為紅色代表喜慶歡樂。春節時更要「大紅燈籠高高掛」、「喜紅對聯整齊貼」，紅紅火火過大年。
但最近，在各大商場張燈結彩慶新春之際，深圳福田COCO Park掛出的燈籠、橫幅卻遭到市民網民瘋狂吐槽。
從現場圖片來看，COCO Park商場的廊橋上掛著兩排白底黑字的白燈籠，懸掛的橫幅、油紙傘、蒲扇皆為白色。該商場的新春裝飾引發網民吐槽「晦氣」，被質疑是「日本風格」，並批評商場懸掛日式白燈籠賀年完全不符合中國春節傳統民俗。
1月20日，福田COCO Park就不當裝飾在微博道歉，「由於我們對整體呈現效果考慮不周，視覺上給網友造成了困擾和誤解，已立刻作出調整並真誠表達歉意。」目前商場已將所有白燈籠噴染成紅色，白色油紙傘、橫幅等裝飾也被全數撤下，廊橋上方改為懸掛中式大紅燈籠。
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