路邊攤販擺「木陽具」引熱議 內行網友曝有1神功能：來頭不小

木雕藝術品深受藝術家愛戴，然而不知情的市民在街上見陽具狀的物品，那就尷尬大了！日前有屯門街坊發現有小販擺攤檔賣唱片，而令人驚訝的是，檔口竟放着1個形似男性生殖器的木雕，於是發文稱「看到這種東西，是什麼名堂」。貼文引起熱議，不少網民都感到好奇又尷尬，有人就懷疑老闆是刻意「攤出陽具」，「擺這種東西來吸睛，又挺成功」、「我經過都故意望兩眼」。不過，有網民認出該物件是泰國聖物，有增加人緣之效。而該名街坊翌日重遇攤販，發現對方已張貼出紙張表示這件木雕藝術品的確與泰國聖物有關，甚至與廣東陽元石也扯上關係。

該名街坊在facebook群組「真.屯門友」發文，貼出圖片，表示「看到這種東西，是什麼名堂」。從附上的照片可見，相信有攤販在商場對開空地上擺賣唱片，而地上的墊子上就放了1個狀似男性生殖器的木雕。

貼文引起網民關注，不少人看完都爆笑，有人指是「賀年擺設」，「如意棒，祝大家兔年如意吉祥」、「喺廳擺呢碌，金銀堆滿屋」，亦有人感到好奇，不知該「木陽具」是何物或有何用途，另有人則猜測是泰國聖物巴拉吉 （Palad khik），「泰國巨靈神，旺人緣」，有人就回應表示「大成功」，「很多人說過，真的旺人緣」、「無論是不是營銷手法，老闆這次都成功」。

而樓主翌日更新帖文，再上傳照片表示「屯市同一檔，這次有瞭解」，又指「問了檔主，他說多謝這麼多人厚愛跟建議，不講不知到原來這麼多講究」。從圖片可見，老闆在白紙上寫上「廣州丹霞山『陽形石』，又名泰國巨靈神『巴辣結』」，又指該木雕可充當「剛陽紙鎮」，而且有奇效，「保你人丁興旺！連生貴子」，另外還備註了「藝術品！非金錢量度」。

翻查資料，廣東陽元山有一天下奇景「陽元石」，以形似勃起的男性生殖器官聞名。而泰國巨靈神巴拉吉起源於印度教，是以成年男子陽具為造型的法器，有增加人緣、招富、辟邪避險保平安等功效。

日前有屯門街坊發現有小販擺攤檔賣唱片，而令人驚訝的是，檔口竟放着1個形似男性生殖器的木雕。圖截自香港01

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文章授權轉載自《香港01》