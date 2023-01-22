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大年初一驚見婚紗照被丟在垃圾桶 網腦補：趁除舊布新換老婆？
癸卯兔年大年初一，象徵婚姻的婚照竟被棄置在垃圾桶旁，難免令人有不少聯想！大年初一（22日）網上流傳照片，顯示路邊垃圾桶旁邊被棄置了1張結婚相片，引來網友猜測相片中人的婚姻已「凍過水」（粵語形容情況不樂觀）。不過亦有人認為可能只是夫婦換新相片迎新年，又或者只是照相館的宣傳照。
被棄置的結婚相約2呎乘3呎（約61公分乘91公分），看起來十分清新，4隻角的包邊紙套仍然健在，旁邊似乎還掛了包裝用的膠袋。而相片中的夫婦則身穿婚紗，以一個湖的景色為背景，與身旁的一棵樹合照。
不少網友都認為相片中夫婦已經緣盡，笑指趁新年送舊迎新，「舊的不去，新的不來」、「新一年去舊迎新，換老婆換老公」、「可能換了個新呢，送舊迎新嘛」。不過亦有留言表示，可能只是兩夫婦換了新相片，所以將舊相棄置，「照片的東西再拍過」、「去舊迎新可能拍過張新而已」。
另有人認為該張婚照換新，可能根本沒有掛出來，「嫌占空間」才丟棄，又或者是照相館的宣傳照，換了更好的選擇而丟掉。
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文章授權轉載自《香港01》
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