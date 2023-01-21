離婚後父親拒還孩子7萬多元壓歲錢 13歲子女怒提告

父親聲稱替孩子保管壓歲錢，竟然不肯歸還？中國大陸1名父親以「幫忙保管」名義，把2名13歲子女的1萬6800元人民幣（約新台幣7萬5118元）壓歲錢拿走，子女之後多次要求父親還歸不果，決定向法院提出訴訟，最終法院判父親須於15天內歸還，有關判決惹來網友熱議。

綜合中國媒體報導，該名周姓父親與妻子育有一對子女，夫婦其後離婚，2名子女交由妻子撫養，現已13歲。

至2020年1月26日，周男以「代為保管」名義，把2名子女共1萬6800元人民幣壓歲錢拿走。子女之後多次要求父親歸還，但他以各種理由拒絕，於是子女向法院提出訴訟，誓要索回紅包錢。

江蘇省邳州市人民法院審議後表示，長輩按照習俗在過年期間會發壓歲錢予子女，符合當地法律中「贈與」的構成條件，認為紅包錢是屬於2名子女的合法個人財產，加上子女經母親同意要取回，故裁定周男須於15天內歸還子女共計台幣約7萬5000元的壓歲錢。

事件引來網民熱議，斥責該父親行為不當，「離婚了孩子跟著媽媽，孩子的壓歲錢父親就不該拿」、「一開始我還以為孩子不懂事，不知道這是人情往來。後來發現是父親不懂事」、「都離婚了，你居然騙小孩壓歲錢」、「真不體面」、「不給孩子就算了，還要拿孩子的，啥人啊？」、「還有這樣的父親真是開眼了」。

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文章授權轉載自《香港01》