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女行員鑽系統漏洞「盜領千萬後潛逃」 改名換臉25年終落網

聯合新聞網／ 綜合報導
中國女行員透過銀行系統漏洞偷取大量金錢後捲款潛逃，時隔25年仍遭逮捕。翻攝自樂清市檢察院
中國女行員透過銀行系統漏洞偷取大量金錢後捲款潛逃，時隔25年仍遭逮捕。翻攝自樂清市檢察院

一名中國大陸女子於1997年時任職於一間銀行內，發現公司系統漏洞後，捲款近新台幣1300多萬元後潛逃，接著找了醫美診所整形，改頭換面後展開25年的逃亡生活，在過程中用假身份闖蕩、創業，最終仍遭逮捕。

根據京報網報導，1997年4月時，銀行儲蓄所櫃員的陳伊樂利用銀行系統漏洞，發現可以隨意修改儲戶的存款數據，而且隨意虛增的存款金額，甚至還能隨時取現，因此她開始進行自己的計劃。

陳伊樂先申請調職到周末無人上班的下級儲蓄所，接著就趁某個無人上班的週六，在銀行帳戶中「虛存」人民幣566萬元後，並取出人民幣398萬元（約當時新台幣1353萬元）捲款潛逃，隨後透過整形、藏匿贓款、虛構身份等方式逃避抓捕。

陳伊樂接著聯繫黃牛製作新身分證、新戶口，搖身一變成為「蔣某紅」，開設了一家清潔用品公司，還買了房子和車子，組建新家庭並育有一女。直到她落網前，丈夫和女兒都不清楚她真實的身份。

陳伊樂表示，當她第一次用假身份「蔣某紅」安全過了機場檢查後，就不害怕了。她也以為所有人都忘了「陳伊樂」，甚至還創業闖出一番天地，直到民警在逮捕她的那天喊出「陳伊樂」時，她才意會到「這些年歲都是虛假的泡影」。

但這25年來，偵查人員從未放棄對陳伊樂的追捕，於是在2022年12月22日時，樂清市追逃辦成功追回潛逃25年的金融領域職務犯罪嫌疑人陳伊樂。2023年1月17日，樂清市檢察院依法以貪污罪、偽造身份證件罪、重婚罪對陳伊樂提起公訴。

整形 贓款

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