醜到上熱搜！巨型人面兔花燈被嫌棄「醜哭全體人民」 下場極悽慘

充滿節日氣氛的裝飾往往會吸引人打卡欣賞，但重慶近日1座特意為農曆新年而設的巨型兔子燈飾，卻因太醜而引來關注，甚至登上微博熱搜而受到全國注視！有當地居民狠批該燈飾「醜哭全體人民」，甚至有嚇人之嫌。當地政府部門「聆聽民意」後，指出燈飾實際效果與設計圖嚴重不符，目前已交由廠家拆除，即未到兔年已被清走。

大陸媒體報道，早前有重慶市民於微博發文，狠批當地沙坪壩三峽廣場設立的巨型兔子新年燈飾「醜到喊、太嚇人」、「醜哭全體沙坪壩人民」，有人其後貼出燈飾亮燈前後的對比圖，引來更熱烈討論。

大陸重慶近日1座特意為農曆新年而設的巨型兔子燈飾被網民批評太醜而引來關注，並登上微博熱搜。（翻攝自微博）

不少當地人認為燈飾雖迎合兔年主題，亦採用了傳統剪紙工藝作為原素，充滿過年氣氛，可是兔子造型實在令人難以接受，「眼睛太像人了有點害怕」、「主要是眼睛像人，眼神有點深沉，沒有過年喜慶的感覺」。

帖文引起當地政府部門關注，其後有網民更新，指兔子燈飾已被拆除，反映居民「成功爭取」。有內媒指，當地政府部門認為兔子燈飾實際效果與設計圖嚴重不符，故已安排廠家「拆除整改」。

不過事件並未因而平息，反而有人質疑當局極速決定拆除燈飾的決定過於草率，白費設計者的心血之餘亦浪費金錢，「這樣設計它的人、還有當時搭建的工人心裡都會很難受吧」、「不用自己的錢，建的隨意，拆的也隨意」。

當地政府部門「聆聽民意」後，指出燈飾實際效果與設計圖嚴重不符，目前已交由廠家拆除。（翻攝自微博）

當地政府部門「聆聽民意」後，指出燈飾實際效果與設計圖嚴重不符，目前已交由廠家拆除。（翻攝自微博）

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文章授權轉載自《香港01》