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地板清潔劑當橙汁7人誤飲送院洗胃 臨時工竟辯稱視力差沒看清

香港01／ 撰文：林芷瑩
影片截圖
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浙江嘉興有餐廳服務員誤將地板清潔劑當成橙汁，導致7名顧客誤飲，需送院洗胃。

當事人孫女士拍片稱，日前與家人到一農莊吃飯，席間有服務員將一瓶橙色的地板清潔劑送上餐桌，本來第一個飲用的是其兒子，但丈夫以「橙汁」溫度太凍為由阻止，並先喝一口嘗試，結果發現味道奇怪，「他說這個小孩子能喝的怎麼這麼苦，味道不對」。

孫女士見狀便試喝「橙汁」，立即感到喉嚨異常難受。她表示，同桌的家人、朋友喝下後亦感到味道奇怪，後來丈夫才發現所謂的「橙汁」，實際是地板清潔劑。

孫女士稱，涉事服務員只是臨時工，又解釋其視力有問題，沒有看清楚，「這個飯店的老闆娘去江西了，（她說）我是她妹妹，今天就來幫幫忙的」。

與孫女士同桌誤飲「橙汁」的7位人士均被送往醫院洗胃處理，其丈夫陳先生稱，夫婦二人洗胃後身體已無大礙，但洗胃費用為自費，至於其他人的身體情況還不清楚，目前已報警處理。

孫女士透露，入院後，醫生立即讓他們集體洗胃，涉事餐廳至今未有就事件道歉，「一句話都沒有，反正你們都報警了就這樣的一個態度」。

1月17日，警方工作人員表示，誤飲清潔劑的顧客正在醫院，生命體徵平穩，待治療完成後，會再與餐廳方面協商賠償費用、具體權責認定等問題。

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文章授權轉載自《香港01》

餐廳 味道 丈夫 兒子

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