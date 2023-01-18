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炒菜要坐馬桶上？ 上海迷你套房租金不到2千被罵翻

聯合新聞網／ 綜合報導
房仲介紹這間套房，直說可以「坐在馬桶上炒菜」。圖擷自抖音
房仲介紹這間套房，直說可以「坐在馬桶上炒菜」。圖擷自抖音

房價不停上漲，就連租房每個月都所費不貲，中國大陸一個房東推出房租只要380人民幣（約1700元台幣）的月租套房，裡面麻雀雖小，五臟俱全，但卻讓網友都看傻了眼。

據《鏡報》（Mirror）報導，這間超迷你的套房位於上海，小小兩坪大的空間卻是什麼都有。一名網友將房仲介紹房間的影片上傳抖音，影片中這個房間放了一張單人床，床邊還有對外窗，採光十分良好，但是卻幾乎沒有走路的空間。

更厲害的是，這麼小的空間內房東還放了流理臺，可以在屋內開伙，流理臺下方還有洗衣機，因此要洗衣服也不成問題。不過仔細一看，由於空間狹隘，流理臺的正前方就是馬桶跟浴室，房客如果要煮飯可能得在要坐馬桶上煮。

當地媒體報導，這間房間位於公寓3樓的樓梯間，其實原本是一間儲藏室，房東偶爾也會在那個房間休息。公寓位在上海市青浦區，當地房租平均約為1000到2000人民幣（約4470元到8940元台幣），因此這樣的房租可說是超級破盤價。

雖然價格便宜，又包含許多家具，這間套房卻遭到不少網友批評。有網友就說可能連戒備森嚴的牢房都還比這間房間大。另一名網友則說這房間根本是老鼠洞，還有網友更直接地說：「住在這裡會失去做人的尊嚴」。

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