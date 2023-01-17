快訊

獨／NCC仍要求交回頻譜、資費凍漲 台灣大可能不併了

新郎娶親遇阻滯！兄弟團擲煙霧彈 網怒：玩不起就別娶

香港01／ 撰文/安祖娜
中國大陸有新郎到女家接新娘時，遭姊妹團拒於門外，1名兄弟見狀竟假裝向其中1名姊妹遞上物品，趁對方開窗時將1個煙霧彈擲進屋內，強行迫使女家開門。微博影片截圖
中國大陸有新郎到女家接新娘時，遭姊妹團拒於門外，1名兄弟見狀竟假裝向其中1名姊妹遞上物品，趁對方開窗時將1個煙霧彈擲進屋內，強行迫使女家開門。微博影片截圖

新婚大喜日子竟要出動煙霧彈？微博流傳影片，有新郎到女家接新娘時，遭姊妹團拒於門外，1名兄弟見狀竟非代新郎完成「任務」，而是假裝向其中1名姊妹遞上物品，趁對方開窗時將1個煙霧彈擲進屋內，強行迫使女家開門。影片引來網友熱議，不少人直指兄弟的行為過分，擔心有機會釀成意外樂極生悲，「玩不起就別娶人家女兒」。

中國大陸媒體報導，事發地點為陝西省寶雞市，新郎帶着兄弟團浩浩蕩蕩出發到女家接新娘，但未能順利過到姊妹團一關。這時1名兄弟走近女家窗邊，假裝要向其中1名姊妹遞上物品，並趁對方放下戒心打開窗時，立即將1個已點燃的煙霧彈擲進屋內，更緊緊拉住窗戶不讓人打開。

女家單位頓時煙霧彌漫，姊妹團及親友陷入混亂，被煙薰得愁眉苦臉，狀甚痛苦，只好急急將門打開通風。而新郎與兄弟團對於不費吹灰之力就能輕鬆進屋，均一同露出滿意的笑容。事發有兄弟形容，「當時氣氛挺好的，就是搞怪嘛，進門該發的紅包也發了，就是為了活躍一下氣氛吧」。

影片一出引來網友討論，不少人認為新郎及一眾兄弟「武力」強迫女家開門的行為過分，直言煙霧彈有潛在危險，隨時釀成意外，「鬧婚還是要有點分寸的，別搞得樂極生悲」、「屋裏頭那麼多人，有個肺不好的或者哮喘的，分分鐘婚禮變葬禮」。亦有人認為，新郎連接新娘環節也不願花心思，婚後也未必願意為太太付出，「玩不起就別娶人家女兒」、「這哪是煙霧彈，這是給小倆口以後埋的雷」。

類似過分婚鬧並非首次發生，去年6月，河北有伴郎團跟隨新郎到女家接新娘時，因給予利市後亦未獲開門，其中1人一時貪玩，竟向新娘房擲了2個煙霧彈。煙霧彈未有成功將新娘「炸出房外」，反而引出1名「黑臉」大媽，連跟隨其後的新郎也無辜中招，臉部全被熏黑。

延伸閱讀：

百萬網紅9秒不雅片流出瘋傳！仙氣清純形象破滅　粉絲看一幕崩潰

大掃除出事！女子清潔誤碰繼父電腦　驚見一幕崩潰　嚇到膠袋殺人

相關新聞

新郎娶親遇阻滯！兄弟團擲煙霧彈 網怒：玩不起就別娶

新婚大喜日子竟要出動煙霧彈？微博流傳影片，有新郎到女家接新娘時，遭姊妹團拒於門外，1名兄弟見狀竟非代新郎完成「任務」，而是假裝向其中1名姊妹遞上物品，趁對方開窗時將1個煙霧彈擲進屋內，強行迫使女家開門。

與副市長偷情被抓包！最美女官員婚房掛出售 疑交代24人「官場恐地震」

江蘇揚州廣陵區商務局副局長戴璐日前被爆料出軌淮安市副市長韋峰，兩人甚至還在婚房內偷情，經紀委監委調查，戴璐確實與韋峰有「...

她自帶「旺房東體質」3次租屋都遇都更拆遷 大筆補助款進帳笑嗨：我又要搬家了

人生哪有這麼幸運的事！上海一名32歲女子日前拍影片透露，她在上海租店面，輾轉租過3家店面經營服飾事業，幸運的是她3次都遇到都更拆遷，雖然三套房都不是她的，但房東們都體諒她賺錢辛苦，於是把都更補貼金給了

破護欄踩草坪 男團時代少年團狂粉接機如「喪屍出籠」

網上日前流傳一段在湖南長沙的粉絲接機視頻，視頻中大量粉絲一擁而上，直接衝破護欄，踩踏草坪。有消息稱，粉絲接的是時代少年團...

收一輛特斯拉虧18萬 二手車商掛海報「拒收」

特斯拉近日「跳水式」降價導致中國多地車主維權，被波及的還有二手車商。近日，廣州小錘二手車市場門口豎立「不收特斯拉」大幅標...

寧夏脫貧縣蓋樓…洽公先爬百台階 耗4.5億被罵「像陵園」

曾是國家級貧困縣的寧夏回族自治區彭陽縣，近日因縣內一棟看來超級豪華的政府大樓，引發網民熱議。有網民分享這棟建在山坡上的大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。