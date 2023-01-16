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她自帶「旺房東體質」3次租屋都遇都更拆遷 大筆補助款進帳笑嗨：我又要搬家了

聯合新聞網／ 綜合報導
上海一名32歲女子三次租屋都遇到都更拆遷，意外獲得大筆都更補助款。圖／取自抖音
上海一名32歲女子三次租屋都遇到都更拆遷，意外獲得大筆都更補助款。圖／取自抖音

人生哪有這麼幸運的事！上海一名32歲女子日前拍影片透露，她在上海租店面，輾轉租過3家店面經營服飾事業，幸運的是她3次都遇到都更拆遷，雖然三套房都不是她的，但房東們都體諒她賺錢辛苦，於是把都更補貼金給了她。

根據陸媒《西瓜視頻》報導，上海一名32歲女子日前拍片分享近況，她笑得合不攏嘴，自曝「跟你們講一件不幸的事，我們家又要都更啦！哈哈哈哈哈，開三回店拆三回，這個運氣也是沒誰了」。

她也透露這三套房雖然都不是自己的，但房東們體諒她外出打拚工作辛苦，於是都不吝嗇地將部分都更補貼金給了她。

網友們不禁嘖嘖稱奇，紛紛留言直呼「我也好想要這種不幸，讓我來！」、「這人生是開掛了吧？」、「這笑聲感染我了，我也跟著笑得這麼開心，搞得像是我要拆遷一樣」、「下次直接買店面了吧」、「姊姊～我不想努力了」。

上海 都更 房東 套房

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