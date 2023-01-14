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韓星級俊男着女人情趣內衣直播帶貨 原因竟然是這樣...網：太刺激了

香港01／ 謝茜嘉
近日網上流傳2張男子穿着女性情趣內衣「直播帶貨」的截圖畫面，原因竟然是因內地政府規定女性不能穿着內衣直播。（「小徑殘雪」Twitter圖片）
近日網上流傳2張男子穿着女性情趣內衣「直播帶貨」的截圖畫面，原因竟然是因內地政府規定女性不能穿着內衣直播。（「小徑殘雪」Twitter圖片）

奇招制勝？近日網上流傳2張男子穿着女性情趣內衣「直播帶貨」的截圖畫面，原因竟然是因內地政府規定女性不能穿着內衣直播，故有商家忽發奇想，交由男性模特兒來推銷女性內衣，事件引起網民熱議，有人「錯重點」激讚男model的顏值超高，形容是韓星級俊男。

Twitter帳戶「小徑殘雪」周三（11日）轉載2張「直播帶貨」的截圖畫面，可見到2名清秀帥氣的「小鮮肉」，竟分別身穿黑色及粉紅色的低胸吊帶、蕾絲邊長裙在鏡頭前搔首弄姿，並戴上口罩遮擋面容，身穿紅色裙的男子還戴上黑色貓耳朵頭箍，增添冶艷感。

「小徑殘雪」於帖文寫道，在中國內地女人在直播間是不能穿內衣出鏡，「否則直播間將因為涉嫌傳播淫穢而立刻被永久封禁」，若商家非要以「直播帶貨」形式銷售女性內衣，「很簡單，找男人來穿」。

事件在網上引起熱議，有人笑言直播頻道找對了模特兒，因為亮相男子就如韓劇般的俊男，帥氣卻不太娘娘腔，「可是男娘穿出来效果也很好嘛！」、「我竟然覺得男生穿起來比女生好看」、「偽娘愛好者會狂喜的」、「這下可以光明正大地變裝了」、「太刺激了」。不過也有網民直言畫面怪異、太過衝擊，「真先進啊，乍看以為都和西方世界的LGBT接軌了，太開放了」、「更顯得變態」。

湖北標準化學會聯同武漢市軟件行業協會，於2019年時發布了全國首個涉及網絡平台及網絡主播的團體標準，《網絡直播主播管理規範》要求女主播的服裝不應太透太露，不能穿着情趣制服、情趣內衣、透視裝、肉色緊身衣等，該團體標準於2019年1月29日起正式實施。

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文章授權轉載自《香港01》

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