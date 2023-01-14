樓上小孩「在家打球、跳繩」吵瘋！ 她一招神反擊：開最大聲
遇到樓上很吵的鄰居真的會讓人崩潰，大陸有一名女子控訴，樓上鄰居有2個小孩成天蹦蹦跳跳，還會在室內打球，她受不了上去反應，結果對方態度十分惡劣，噪音更嚴重，於是她也不忍了，直接拿音響抵著天花板開到最大聲反擊。
根據陸媒「點時新聞」報導，位於大陸河北石家庄的大樓，有一名女子控訴樓上鄰居小孩太吵，總是來回跑，甚至還打籃球，各種噪音讓她心臟不舒服，她上門去反應，鄰居態度還超惡劣，還嗆她「不然妳直接搬家吧！」。
女子表示，頻繁的噪音讓她都沒辦法好好休息，反應後對方不但不改善，還變本加厲，讓小孩在家裡跳跳繩、拿東西砸地板，女子忍無可忍之下決定反擊，她把櫃子、行李箱凳子往上疊，上面放著音響抵住天花板，只要上面有聲響，她就會用重低音放音樂，並把音響開到最大聲，藉機報復。
不過有律師表示，鄰居如果有噪音，以暴制暴不可取，如果實在協商不了，可以通過報警訴訟維護權益。不過網友則表示，「報警有用就不會有這種行為了」、「我也因為樓上噪音報警過，真的沒用」、「報警就有用了？有時候只有魔法才能打敗魔法」。
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