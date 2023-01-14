20歲女被父母催婚逼相親！ 婚禮上淚崩：我不想結婚

隨著時代的不同，結婚已經不是人生中必須的選項，不婚的人也越來越多。中國貴州威寧有一名20歲的女子，打扮的漂票亮亮參加婚禮，但她卻在婚禮上淚崩，原來她對婚姻沒有嚮往，但父母卻逼她結婚，忍不住就哭了。

據了解，新娘為了不讓父母操心，透過相親嫁給了一位沒有感情基礎的男子，她表示，因為父母逐漸變老，加上自己年紀也增長，為了不讓父母當心，也不想讓父母在親戚、鄰居面前丟臉，於是就答應了，不過新娘本身其實對婚姻沒有任何嚮往，只想快樂自由地享受單身。

新娘每天要和好幾個男子相親，讓她不勝其煩，最後挑了一個還可以接受的，就結婚了，結果婚禮當天，新娘穿著白色婚紗，畫著精緻的妝容，不過她卻不斷的哭泣，和周圍賓客開心的笑容形成極大的對比，新娘說，雖然結婚前已經做好心理準備，但結婚當天，一想到這樣的婚姻沒有未來，只能得過且過，所以忍不住傷心難過。

也有人拍下新人訂婚時的畫面，只見女方坐在西邊，男方和其他一群人坐在東邊，兩個人完全沒有交流，這件事在網路流傳後，瞬間引起網友熱議，有網友表示「為了圖父母安心，一個女人就輕易把自己一生的幸福交付給一個陌生男人，這是非常不理智的舉動」、「其實這是很多人的寫照，如果年齡大了還沒有對象，只能通過相親隨便找個人結婚」。