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公司年會抽中「特等獎」 上班族開心看獎品即崩潰：髒東西！

香港01／ 文・布萊恩
該打工仔抽到「與總經理單獨合照」的特等獎。（影片截圖）
該打工仔抽到「與總經理單獨合照」的特等獎。（影片截圖）

踏入2023年加上臨近農曆新年，不少公司會舉辦年會抽獎慶祝，但如果抽到這份獎品，相信很難高興起來了！有大陸上班族拍片分享於年會抽到「特等獎」，沒想到打開一看獎品內容就令她崩潰尖叫──竟是「與總經理單獨合影」，令事主大呼「抽到了髒東西」。網友看後爆笑，直指「好大的福氣」。

該名上班族於微博分享影片，指「公司年會抽到了這個，同事們直呼我好運氣」。從影片見到，她手上拿着一張紙，紙上以粗體大字寫着「特等獎」，下方則有細字寫上獎品內容，竟是「與總經理單獨合照」。

看到「獎品」的她難掩失望心情，崩潰長嚎尖叫，並留言「年會抽獎抽到了髒東西」。

影片瞬間成為微博熱搜，網友看後笑言「哈哈哈哈哈好大的福氣」、「社死現場」、「抽到的第一時間就應該撕了，假裝不知道」、「年會別搞抽獎了，能不能平攤了錢多給點年終啊」。也有大批網友認為與總經理合照難以算作獎品，「有什麼臉設置為特等獎」、「合完影不給員工偷偷塞張大幾萬的卡都不好意思叫特等獎」、「這是懲罰吧」、「我還刷到過跟董事長單獨吃飯，我抽到估計當場辭職」。

另有網友打趣「腦補」情節，「撕碎了，然後領導說抽到這個的獎金一萬，你看着手裏的碎紙片久久沉默」、「看是什麼級別的領導唄，要是馬雲王健林之類的，合影完了我立馬開帳號搞微商帶貨去」。

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文章授權轉載自《香港01》

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