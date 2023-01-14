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女友結婚要身家五分之一財產 富少封城食物送暖被嗆嗟來食 他心寒分手

香港01／ 文・布萊恩
圖為上海靜安區。新華社
圖為上海靜安區。新華社

這是結婚還是賣身？就算遇上富二代追求，女生一旦「獅子開大口」也會落得慘淡下場！大陸近日熱傳，暱稱「上海嚴公子」的男子於網上分享被江西女友家庭要求支付1888萬元人民幣(約台幣8515萬）現金作為禮金，而且約值4,500萬元（約台幣2.02億）的婚房必須過戶到女方名下，更要給每位親戚10萬元(約台幣45萬）紅包，女家還直言知道男家有多少身家，認為要求並不過分，而女友更完全支持父母的決定。最終富少堅持只付百萬元禮金及准許女友在婚房加名，雙方談判決裂後，沒料到遇到上海封城令2人分隔兩地，但女方繼續擺出高傲姿態，最終令富少心淡又心寒，堅決提出分手

大陸1名網友於解答網頁「知乎」發文提問「大家覺得江西的女生怎麽樣？」，結果有暱稱「上海嚴公子」的男子回應，講述自己被江西女友家人索要天價禮金的心酸往事，直言「我以親身經歷告訴你們，根本不存在一個價格，上不封頂就是說李嘉誠他們都要榨乾」。

「上海嚴公子」指出，前女友是江西萍鄉人，2人在美國留學時候認識，相戀數年，以為可以共度一生，畢業回到上海後準備與女友結婚，更豪言可以給女方百萬元(約台幣451萬）現金作禮金，外加市中心房產，甚至在女方父母地方買一套房。

沒想到原來自己仍然太天真，形容女方一家的操作令他「窒息」。「上海嚴公子」透露，女方家竟開出1,888萬元(約台幣8515萬）現金，加上約值4,500萬元（約台幣2.02億）的婚房必須過戶到女方名下，並在娘家居住的城市買一套房讓她探親時住，又要給每位親戚10萬元(約台幣45萬）紅包、頭等艙機票觀禮，還有一些金銀珠寶等飾品；至於婚後，每生1個孩子要獎勵1,000萬元(約台幣4510萬），和不少於2,000萬元(約台幣9002萬）的房產。

「上海嚴公子」續說，女方家人當時更指「我們知道你家裡有多少錢，要的這點不過是你家裡拿出來的四、五分之一」，反問「難道結親家你連這點都不想出嗎？」，強調這些禮金都是顯示其「誠意」。

「上海嚴公子」稱他當場「氣炸」拒絕，明言只會給女方100萬元禮金加婚房加名，然後女方母親就開始罵他，又說「禮金不給夠不會珍惜（他們女兒）」云云。而令「上海嚴公子」失望的，是女友竟然完全認同父母要求。

之後「上海嚴公子」與女友吵架，憤怒離家，詎料遇上上海封城3個月，其間他仍一直關心女友，「想辦法給她搞吃的送過去」，惟女友卻對他毫不關心說「不收這些小恩小惠，要麼答應她的要求（禮金），不然她不要嗟來之食」。

這刻「上海嚴公子」冷靜下來，決定與女友分手，並於解封後向女友提出分手，結果對方反而慌了，聲淚俱下用2人之前在外國的生活點滴「箍煲」，惟「上海嚴公子」最終果斷分手。

「上海嚴公子」的故事引來網民熱議，直指「也不知道（女方）哪來的臉，要別人這麼多財產的」、「天價彩禮，看似毀掉了愛情，但也拯救了雙方」、「老祖宗說的：門當戶對，才是良配。還是有道理的！」。也有人質疑事件真偽，不過有網友查證，指「嚴公子」是上海靜安區保險公司老總兒子，身家數以億計，認為事件屬實。

「上海嚴公子」講述自己被江西女友家人索要天價禮金的心酸往事。網上圖片
「上海嚴公子」講述自己被江西女友家人索要天價禮金的心酸往事。網上圖片

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文章授權轉載自《香港01》

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