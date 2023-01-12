公司加薪224元附一封道歉信「這金額微不足道」 網爆更少加薪數

陸媒「湖北日報網」報導，中國大陸重慶美心集團年終為6千多名員工加薪人民幣50元，近日發出的一封內部信曝光，公司在信內誠懇向員工道歉，表示加薪微不足道，但已盡了最大的努力。

美心集團的加薪道歉信內容為：「親愛的同事們：公司感到非常抱歉，對不起大家，2023年工資調增標準為50元(人民幣)／月‧人：這微不足道的金額，公司已經盡了最大的努力，請見諒。2023年，新的機遇正在發生，公司希望與所有同事一道共同努力把效益搞起來，逐漸過上有尊嚴的生活。祝大家有一個充滿快樂及收穫的2023年！」。

根據「湖北日報網」報導，美心集團的負責人向媒體解釋加薪過少的原因，「今年因為疫情反覆、市場縮減、高溫限電等因素，公司效益沒有達到預期，導致今年加薪的金額比較少，公司感覺對不起員工，希望能夠得到大家的理解」。

美心集團的內部員工則表示，公司多年來都有集體調薪，2022年因為種種原因，讓公司效益沒達到預期，但「在去年這種市場環境下，沒有裁員降薪，反而還漲薪了，員工還是比較安心和感激的，充滿職業安全感」。報導稱，此次約有6000多名員工受益。

大陸網友反讚許這家公司為微薄加薪而道歉，認為「不在於錢多錢少，這是態度問題」、「良心資本家太少」、「說實話，這年頭不降薪就算漲了」、「應該業績好的不多，除了防護消毒用品和少數藥企，還有生產試劑和做核酸的公司」。

有人說許多公司一分錢不漲，「給你發洗碗工的工資，但好像給了你天大的恩賜一樣」，還有網友爆出比50元人民幣更少的加薪金額，有人說過只加薪20元人民幣(約台幣90元)，老闆也沒道歉，這家公司真是佛心。