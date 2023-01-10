快訊

少子化衝擊招生 陽明交大超前部署 用這招「綁住」高中生

茶葉蛋一口氣漲3成 業者嘆就算蛋價下跌也不可能降價

大馬羽賽／戴資穎新年首戰光速過關 接棒的許玟琪也傳捷報

妹子表白主管遭拒！2個月沒被安排工作 「天天摸魚」還躲過裁員

聯合新聞網／ 撰文／安祖娜
中國大陸1名女子早前鼓起勇氣向上司表白，可惜遭到拒絕，但反而因禍得福，逃過公司裁員。示意圖/ingimage
中國大陸1名女子早前鼓起勇氣向上司表白，可惜遭到拒絕，但反而因禍得福，逃過公司裁員。示意圖/ingimage

情場失意竟意外換來職場得意？中國大陸1名女子早前鼓起勇氣向上司表白，可惜遭到拒絕。為了避嫌及減少尷尬情況，上司於其後2個月也沒有與女生說話，也沒有安排工作給她，令她每天輕鬆「扮工」在公司內混水摸魚，甚至連裁員也能安然避開，直呼「太快樂了」。女生友人拍片講述事件後引來網友討論，不少人批評女生價值觀有問題，甚至質疑她表白的動機。

該段名為「女子表白領導被拒後每天在公司摸魚」的影片於微博瘋傳，更一度登上熱搜。片中可見，1名女生使用特效錄製影片，講述其同性友人日前向上司表白被拒後，意外換來每天「扮工」的日子。

女生指，友人早前鼓起勇氣，向心儀上司表達愛意，可是遭到拒絕。之後的2個月，上司為了避嫌，一直沒有與友人說話，為免尷尬亦不好意思給她安排工作，變相令她能輕鬆「扮工」，在公司混水摸魚，甚至連裁員也避過一劫，令友人興奮直呼：「太快樂了！」

影片一出即引來網友關注，有人笑言涉事女生「因禍得福」，「找到了摸魚小技巧」、「領導一內疚，說不定工資都給提了」。不過更多網友卻批評女生價值觀有問題，質疑她以表白一事作為不認真工作的藉口或手段，「這值得炫耀嗎？」、「她甚至真的覺得自己很驕傲啊，價值觀不敢苟同」、「這基本被邊緣了吧，有什麼好開心的」。

延伸閱讀：

直男約會2次即表白　30歲台女婉拒遭揶揄年紀大：再挑就無人要你

受夠了催婚、比較和農場新聞　兩女退出家族通訊群　擺脫道德綁架

相關新聞

多痛的領悟！人妻欲售逾10年鑽戒「貶值變百分之一」 嘆：早知道買黃金

陸媒《星視頻》報導，大陸安徽一名女子，前往銀樓想賣出一只16年前由先生買下的鑽戒，由於當時買下的價格為1.4萬人民幣(約台幣62,799元)，並連同另一只10年前同樣也由先生贈與的鑽戒一併賣出。未料詢價的結果讓她既生氣又失望，哀嘆當時應該買的是黃金，就不會悔恨鑽戒被貶值。

喜好始終如一？新娘婚宴開「前男友桌」 網揪1亮點：4人長超像

再見還是朋友？中國大陸近日瘋傳一段婚禮影片，湖北一名新娘結婚時竟然把前男友們都請到場，還把前男友們安排坐在「前男友桌」，而前男友「你眼望我眼」，更有人疑似帶新女朋友一同到場「示威」，場面相當詭異尷尬...

妹子表白主管遭拒！2個月沒被安排工作 「天天摸魚」還躲過裁員

中國大陸1名女子早前鼓起勇氣向上司表白，可惜遭到拒絕。為了避嫌及減少尷尬情況，上司於其後2個月也沒有與女生說話，也沒有安排工作給她，令她每天輕鬆「扮工」在公司內混水摸魚，甚至連裁員也能安然避開，直呼「太快樂了」...

台灣啦啦隊女神留言給周星馳「想送內褲給你」 他6個字神回覆震驚網友

周星馳於元旦日在Instagram發文，叫粉絲留下新年願望，吸引不少港台明星留言，例如許多香港藝人像張繼聰：「希望有機會可以和你一起合作，學習學習」、AK@MIRROR：「想跟你一起拍戲，華文華武已經準備好」、保錡＠ERROR：「想你拍戲...

把馬路當摩鐵！短裙女「霸氣硬上」 眾人圍觀錄下活春宮

把車水馬龍的馬路當成摩鐵？中國大陸近日流傳一段影片，有一名女子似乎慾火難耐，在大街「硬上」男子，同時周圍吸引大批圍觀民眾，而影片曝光後也掀起熱議。

迪士尼人偶被遊客拍頭致「腦震盪」 陸網怒：列入黑名單

上海迪士尼度假區「玲娜貝兒」人偶7日被一名男性遊客拍頭部，出現不適症狀但未送醫，警方對此已經展開調查。據了解，迪士尼的人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。