妹子表白主管遭拒！2個月沒被安排工作 「天天摸魚」還躲過裁員

情場失意竟意外換來職場得意？中國大陸1名女子早前鼓起勇氣向上司表白，可惜遭到拒絕。為了避嫌及減少尷尬情況，上司於其後2個月也沒有與女生說話，也沒有安排工作給她，令她每天輕鬆「扮工」在公司內混水摸魚，甚至連裁員也能安然避開，直呼「太快樂了」。女生友人拍片講述事件後引來網友討論，不少人批評女生價值觀有問題，甚至質疑她表白的動機。

該段名為「女子表白領導被拒後每天在公司摸魚」的影片於微博瘋傳，更一度登上熱搜。片中可見，1名女生使用特效錄製影片，講述其同性友人日前向上司表白被拒後，意外換來每天「扮工」的日子。

女生指，友人早前鼓起勇氣，向心儀上司表達愛意，可是遭到拒絕。之後的2個月，上司為了避嫌，一直沒有與友人說話，為免尷尬亦不好意思給她安排工作，變相令她能輕鬆「扮工」，在公司混水摸魚，甚至連裁員也避過一劫，令友人興奮直呼：「太快樂了！」

影片一出即引來網友關注，有人笑言涉事女生「因禍得福」，「找到了摸魚小技巧」、「領導一內疚，說不定工資都給提了」。不過更多網友卻批評女生價值觀有問題，質疑她以表白一事作為不認真工作的藉口或手段，「這值得炫耀嗎？」、「她甚至真的覺得自己很驕傲啊，價值觀不敢苟同」、「這基本被邊緣了吧，有什麼好開心的」。

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