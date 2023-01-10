多痛的領悟！人妻欲售逾10年鑽戒「貶值變百分之一」 嘆：早知道買黃金

陸媒《星視頻》報導，大陸安徽一名女子，前往銀樓想賣出一只16年前由先生買下的鑽戒，由於當時買下的價格為1.4萬人民幣(約台幣62,799元)，並連同另一只10年前同樣也由先生贈與的鑽戒一併賣出。未料詢價的結果讓她既生氣又失望，哀嘆當時應該買的是黃金，就不會悔恨鑽戒被貶值。

碎鑽的價值如何「超乎預期的低」，由這件案例可知道。陸媒《星視頻》報導，一名安徽人妻打算將先生分別於16年前與10年前，贈與她的共兩只鑽戒變賣，欲圖換現金回來。

沒想到，當初10年前購入的較貴鑽戒為1.4萬人民幣(約台幣62,799元)，另一枚則自16年前購入，當時的買價為3600元人民幣(約台幣16,148元)，兩枚買價共為17,600元人民幣（約新台幣78,948元）經銀樓老闆鑑定後，兩枚合計的現價僅值180元人民幣（約新台幣807元），隨著時間的流逝，現只僅為原買價快百分之一。讓人妻驚訝之餘，感到難過又生氣。

老闆稱，這兩只鑽戒，因為本體的光澤和純度都不佳，所以只能估出這個價錢，讓人妻後來決定：「扔了我都不賣」，也讓她大嘆「早知道，當年就買黃金，至少它能保值」。