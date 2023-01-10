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喜好始終如一？新娘婚宴開「前男友桌」 網揪1亮點：4人長超像

香港01／ 撰文/布萊恩
湖北一名新娘結婚時竟然把前男友們都請到場，還把前男友們安排坐在「前男友桌」。示意圖/ingimage
湖北一名新娘結婚時竟然把前男友們都請到場，還把前男友們安排坐在「前男友桌」。示意圖/ingimage

再見還是朋友？中國大陸近日瘋傳一段婚禮影片，湖北一名新娘結婚時竟然把前男友們都請到場，還把前男友們安排坐在「前男友桌」，而前男友「你眼望我眼」，更有人疑似帶新女朋友一同到場「示威」，場面相當詭異尷尬。影片引來網友熱議，笑言「新郎心真大」，也有網友關注前男友們長相類似，「前男友們長得都好像…這女的看來是忘不掉這個樣子」。

綜合陸媒報導，該婚禮於周日（1月8日）舉行，新娘把前男友全部邀請到婚禮現場，並把前男友們安排在同一桌，桌子上迎賓牌寫着「前男友桌」。

從網上流傳的37秒影片見到，該宴桌坐了至少4至5名「前男友」，且都是圓臉平頭裝。「前男友」們不時「你眼望我眼」，但似乎未有多交談，也有「前男友」身旁坐著女士，疑似是其新女友。

網片引來網友熱議，笑言「笑死我哈哈哈哈哈」、「新郎心真大」、「前男友們長得都好像…這女的看來是忘不掉這個樣子」、「前男友都是一個類型的，有點搞笑」。也有網民認為婚禮設「前男友桌」是「太超過」，「新郎得多尷尬」、「這麼多同道中人，新郎應該很難受的」、「為了禮金臉都不要了。不考慮下婆家、丈夫的感受嗎？是告訴親戚來賓自己有多紅嗎？」。

另有網友質疑只是兄弟姊妹們開的玩笑，「一看（「前男友桌」迎賓牌）就是臨時寫的。如果是早就準備好了的應該是列印的」、「應該是假的吧，如果是真的這婚估計結不成了」。

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