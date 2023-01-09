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台灣啦啦隊女神留言給周星馳「想送內褲給你」 他6個字神回覆震驚網友

香港01／ 陳穎思
琳妲留言說要送內褲給星爺，想不到星爺的回覆更予人驚喜。合成圖／擷自微博、琳妲IG
琳妲留言說要送內褲給星爺，想不到星爺的回覆更予人驚喜。合成圖／擷自微博、琳妲IG

周星馳元旦日在Instagram發文，叫粉絲留下新年願望，吸引不少港台明星留言，例如許多香港藝人像張繼聰：「希望有機會可以和你一起合作，學習學習」、AK@MIRROR：「想跟你一起拍戲，華文華武已經準備好」、保錡＠ERROR：「想你拍戲」、胡杏兒：「想你成家立室生個小星星」、薛家燕：「星爺，我想同你跳十字步」等，星爺都有逐一回復。

其中有一些台灣藝人都有留言，包括《想見你》的柯佳嬿與老公謝坤達、陳漢典及「五堅情」成員婁峻碩等。另外有位台灣美女寫下露骨留言：「星爺，我想送你我的內褲」，而星爺以以6個字回覆，震驚大批網友，究竟星爺怎麼回覆的呢？

這位想送內褲給星爺的美女，是中華職棒「樂天桃猿」的啦啦隊成員琳妲，出名樣子甜美、身材火辣，除了啦啦隊工作，亦身兼網紅及YouTuber，IG粉絲接近75萬。星爺回覆她：「有什麼顏色選？」，引起網友熱烈討論，指二人似在開展十八禁對話。

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文章授權轉載自《香港01》

周星馳 香港 粉絲 網紅 元旦

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