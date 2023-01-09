把馬路當摩鐵！短裙女「霸氣硬上」 眾人圍觀錄下活春宮

把車水馬龍的馬路當成摩鐵？中國大陸近日流傳一段影片，有一名女子似乎慾火難耐，在大街「硬上」男子，同時周圍吸引大批圍觀民眾，而影片曝光後也掀起熱議。

從影片中可以看見，一名身穿粉色上衣和白色短裙的女子，霸氣壓在一名男子的身上，過程中非常主動，在大馬路上勇敢求歡。男子雖然一度抗拒，但後來還是忍不住了，兩人直接在路上激戰，男子還用手撫摸女子的身體，兩人就這樣躺在大馬路上。

兩人行為引起民眾圍觀，還有駕駛人直接停車看戲，而且再聽影片背景音，可以發現拍攝影片的民眾簡直傻眼了，不斷直呼「車子看了就不想開走，我的天啊」、「這絕對是現場版的」、「一堆人拿手機在拍視頻」、「牛逼了！還各種摸」。

影片底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「這是搶救還是強姦啊」、「誰去救救那個男的？」、「動物世界再現」、「看了直搖頭」、「中國到處都可以交配？」、「現場的人也做不到非禮勿視」、「他們在大街上交配？」、「老娘現在就要」、「太丟人現眼了吧」。