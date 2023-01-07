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死黨結婚他送上20公斤一元錢幣 有人誇值得紀念有人批

香港01／ 文・李納德
譚先生稱要提前1個月預約1元人民幣。微博影片截圖
譚先生稱要提前1個月預約1元人民幣。微博影片截圖

兄弟結婚付人情要花點小巧思！湖男1名男子為祝賀好兄弟結婚，事前準備了另類人情，提早半個月到銀行預約兌換1,000元人民幣（約台幣4452元）的1元硬幣，秤一秤重達20多斤重，用紅紙包好再放入禮盒內，大婚當天大家看到都感驚訝，覺得很有意義。雖有網友大讚事主精心準備禮物有意思，但許多人認為是「自己感動系列」，更有銀行業人士批評新人到頭來又要到銀行，他們又要再數錢。

陸媒報導，湖南常德譚先生有好友於1月1日元旦結婚，他說與對方是好兄弟，想準備「特別禮物」，故在銀行提前半個月預約，換來1,000個1元硬幣人民幣，再貼心用紅紙包好，另外用1個方型禮盒裝好，格調十足，還特別看了下1,000枚硬幣重量有20多斤。

結婚當晚他將人情禮物拿出來時，大家見到包好的千元1元幣很驚訝，「感覺還是有意義的，是一份有紀念意義的禮物」。

不過網友反應兩極，有人笑言很久沒用過硬幣，大讚事主有心思，「這是給未來小朋友坐搖搖車的錢錢」、「可能是怕兄弟婚後沒有私房錢用」、「直接收藏吧，傳子孫後代多好！」

但有網友批評事主是「你以為精心準備，不知兌換會給人造成困擾嗎？現在互聯網時代，誰用硬幣，用到什麼時候」、「自己感動系列」，而且最後也是麻煩到銀行職員，新人又要帶硬幣到銀行存，數錢都要很長時間，「作為銀行人真瑟瑟發抖」。

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文章授權轉載自《香港01》

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