醉漢被拒載好心計程車司機接手 十幾分鐘內近兩千元入袋

消遣喝醉時有發生，而計程車拒載也時有耳聞，當醉漢遇上計程車拒載更是常有的事情，畢竟清理車廂十分麻煩，雖然拒載是犯法行為，但也未必每個計程車司機都想承受弄髒車廂的風險。近日一名計程車司機就分享一宗開工遇上菲籍醉漢的故事，讓他大嘆「人不可以貌相」！

該位計程車司機在Facebook群組「計程車司機資訊網Taxi」上發帖，表示最近在開工期間，在北角渣華道街市，遇到一位菲律賓籍醉漢被前一位司機拒載，排在後面的樓主所以好心地讓醉漢上車。樓主指對方上車後說出要回「薄扶林道」，不久後就已極速進入睡眠，更是在車廂內橫著的「睡死」的狀態。

到達目的地后，樓主稱為了喚醒對方，先是「很大聲叫他」，更「拍了對方幾下」，對方才醒來，菲男在睡覺期間手機也掉在地上，樓主就好心提醒對方拾回電話。他指菲男在錢包取出現金付款，取出500元港幣(約台幣1957元)給樓主，還叫他Keep the change （不用找錢）。

樓主更指他看到對方錢包中「至少有20幾張港幣一千元鈔票」、「在他家間別墅停放一台藍寶堅尼和Alphard」，後來獨立別墅中有幾位保安出現前來攙扶醉酒菲男，這時樓主才得知對方原來是有錢人。大感幸運的樓主直言「就這樣十幾分鐘賺進五百元港幣」、「好運沒見醉貓就拒載」，更感謝前一位拒載的司機，自己才有機會接到這一位「豪客」。

網友大讚樓主面對醉漢沒有拒載、掉在車廂的手機也沒有貪心取走，好心有好報，也有人笑稱「只是我們窮人看到張500元」、「對有錢人來說是零錢」。但也提醒樓主小心，最好不要亂拍醉酒人士，否則對方「可能以為你襲擊他，一會兒就麻煩」。

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