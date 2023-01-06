12歲男童抽高長到191公分！眾人嚇壞憂生病 父親曝關鍵原因

青少年在青春期時，身高多會突然抽高，短短的時間內就會判若兩人。中國大陸河南一名12歲的男童生長飛速，現在身高已經191公分，他的爸爸認為，主因是自己180公分、妻子170公分，因此兒子長得高也不足為奇。

根據《沸點視頻》報導指出，大陸河南鄭州的張姓男童今年12歲，剛上國中一年級，他的爸爸近日覺得兒子突然抽高，便為兒子量身高，一量發現兒子竟然已經高達191公分。

從影片中可見，由於男童身高過高，他的爸爸必須站在小椅子上，才能利用捲尺為他量身高。

張先生表示，他個人180公分、老婆170公分，最近覺得小孩長高了，平時都得仰頭看他，才會想為他量測身高，一家人平常吃飯多以肉食為主，雖然兒子身高真的挺高的，但由於家裡人都高，因此也覺得很正常。

其他網友則留言「父母都高孩子一般矮不了，很多都比父母高」、「孩子都190了，看媽媽跟孩子的比例都不太大，父母就個子高」、「小孩子盡量吃點有機肉類，不然激素太多容易過早發育」、「兒科醫生要蹦起來才能看到嗓子眼」。

有網友建議「應該去醫院檢查下，可能存在腦部腫瘤導致生長激素異常分泌的情況」，但也有人緩頰留言「人家爸媽都高，基因就這樣，有人怎麼就覺得是發育不正常了，現在小孩長的高的真的很多」。