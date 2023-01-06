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情色網美竟是中學教師 勾引學生「鹹濕對話」被挖出

聯合新聞網／ 綜合報導
情色網美「小C老師」經常在推特帳號分享全裸照片或自慰影片等18禁的內容。圖擷自中國報
情色網美「小C老師」經常在推特帳號分享全裸照片或自慰影片等18禁的內容。圖擷自中國報

情色網美「小C老師」經常在推特帳號分享全裸照片或自慰影片等18禁的內容，近日卻被挖出真實身份竟是中國大陸廣東省深圳市新安中學的音樂教師黃穩暢，她與學生的鹹濕對話也被挖出。

根據《中國報》報導指出，黃穩暢平時就「玩很大」，經常在推特上分享自己的情慾生活、全裸照片、自慰影片，還表示自己進入「拳交」的世界。

情色網美「小C老師」被挖出真實身份竟是大陸廣東省深圳市新安中學的音樂教師黃穩暢。圖擷自中國報
情色網美「小C老師」被挖出真實身份竟是大陸廣東省深圳市新安中學的音樂教師黃穩暢。圖擷自中國報

黃穩暢被爆料真實身份是國中音樂教師，甚至還勾引學生，曾經傳裸照給學生，要求學生露下體給她看、看著她手淫等，還對學生說「真討厭，你把老師弄濕了」。

該事件引發陸網討論，大陸網友紛紛砲轟她「師道淪喪」，也有不少人到她的抖音帳號留言痛罵，許多網友驚訝表示，事件都已經曝光這麼久，校方竟然都沒有公布處置情況。

裸照 抖音 廣東

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