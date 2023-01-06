情色網美竟是中學教師 勾引學生「鹹濕對話」被挖出

2022年時報出版社重新印行了由民國時期翻譯家傅雷所譯的《貝多芬傳》。法國文豪羅曼．羅蘭（Romain Rolland）所著的《貝多芬傳》，對於貝多芬在西方國家的形象塑造有重大的影響。透過傅雷的翻譯，羅蘭筆下的貝多芬也被引進中文世界。經典著作的經典譯本能夠被重新發行，對台灣讀者而言原應該是一樁美事。

2023-01-05 10:56