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正妹試衣遭男童掀簾！找家長抗議被罵「不檢點」 業者回應更讓網氣炸

聯合新聞網／ 綜合報導
一名大陸女子日前到優衣庫試衣間更衣，沒想到被兩名男童掀簾，她要家長多加管教，卻被對方罵「不檢點」。圖／擷自微博
一名大陸女子日前到優衣庫試衣間更衣，沒想到被兩名男童掀簾，她要家長多加管教，卻被對方罵「不檢點」。圖／擷自微博

一名大陸女子近日去當地優衣庫（UNIQLO）買衣服，當她準備進試衣間試穿衣物時，被兩名男童多次掀開簾子，事後她遭家長當眾罵「不檢點」，甚至被搶奪手機，雙方爆發衝突，這起事件在微博掀起熱烈討論，許多網友更質疑店家消極的處理態度。

綜合大陸媒體報導，一名河南信陽女子3日到優衣庫試衣間更衣時，被兩名男童猛然掀開簾子，女子深受驚嚇大喊「誰的孩子不管一下，裡面有人試衣服」，男童家長聽到聲音沒多加管教，反倒罵女子「不檢點」、「沒素質」，不懂為何要和小孩計較那麼多，隨後女子穿好衣服掀開簾子抗議，雙方爆發衝突，家長甚至搶走女子正在拍攝的手機，女子表示「他們罵得特別難聽，說我是動物，說我是做某種職業的」。

女子表示男童家長說話很難聽，甚至說她是做特殊職業的。圖／擷自微博
女子表示男童家長說話很難聽，甚至說她是做特殊職業的。圖／擷自微博

事後優衣庫出面回應，事發當下員工有及時阻止，也有從家長手裡拿回女子手機，其實當時店鋪快要打烊了，周圍顧客很少，女子沒有走光的問題。

該起事件掀起微博熱烈討論，許多大陸網友不滿優衣庫回應，「店家是不是有責任提供安全的更衣環境」、「投訴優衣庫，讓他們整改，為什麼讓小孩亂跑」、「沒走光是什麼回應...」、「報警吧！別讓店家和稀泥」。

也有人認為家長管教方式有問題，「什麼家庭出什麼孩子」、「正常家庭不是應該立即制止孩子並道歉？」、「部分大陸人根本就沒有什麼道歉懺悔文化」。

優衣庫

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