快訊

藝人教會爆內部爭議 牧師分析台灣基督教會兩大嚴重問題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

曾被成龍要電話！陸空姐「身價狂漲」變貴婦 住院手術曬濃妝照挨轟

香港01／ 陳浩賢
大陸空姐網紅水滴果果，分享自己入院做手術照片，卻被質疑為何開刀都要化妝。圖／翻攝自微博
大陸空姐網紅水滴果果，分享自己入院做手術照片，卻被質疑為何開刀都要化妝。圖／翻攝自微博

大陸空姐網紅「水滴果果」，曾在飛機上遇到成龍，不但被大哥抄牌而且索取地址，說要寄禮物給她，成龍大哥友善親民的個性，不逕而走。水滴果果因而獲得不少知名度，近日她的近況再次曝光，原來她獨自到醫院進行全身麻醉手術，更自言是十級寂寞，獲得不少網友留言安慰。

網紅水滴果果自從分享了跟成龍合照，而且成龍確是有寄禮物給她，令她馬上升價十倍，豔名遠播後，水滴果果生活質素突然大幅提升，更在古堡式酒莊歎紅酒，儼如一名貴婦，生活富泰愜意。不過近日她再次分享近況，卻是獨自到醫院進行全身麻醉手術，自言是十級寂寞。

大陸空姐水滴果果曾被成龍抄牌及拿地址。圖／翻攝自微博
大陸空姐水滴果果曾被成龍抄牌及拿地址。圖／翻攝自微博

但除了有網友留言安慰，也有人質疑為何做手術前要化了濃妝，完全是大陸網紅蹭熱度的手法，信不信由你。

延伸閱讀：

剝牙悲劇！24歲女拔4顆智慧齒引發「惡性高熱」　急救3小時慘死

空姐網紅水滴果果曾被成龍「抄牌」　近況曝光打扮高貴古堡歎紅酒

文章授權轉載自《香港01》

貴婦 成龍 空姐

相關新聞

曾被成龍要電話！陸空姐「身價狂漲」變貴婦 住院手術曬濃妝照挨轟

大陸空姐網紅「水滴果果」，曾在飛機上遇到成龍，不但被大哥抄牌而且索取地址，說要寄禮物給她，成龍大哥友善親民的個性，不逕而走。水滴果果因而獲得不少知名度，近日她的近況再次曝光，原來她獨自到醫院進行全身麻醉手術...

百萬粉網紅「灰太郎的羊」 自稱精神出軌、被家暴

22歲網紅「灰太郎的羊」在中國擁有百萬粉絲，過去她以八分鐘宰一隻羊的身手，與清純外表的反差走紅，被稱為「荒漠屠夫」。不過...

設高層次人才候車區...大陸這火車站掀熱議 網自嘲坐「窮鬼候車區」

高層次人才除了安家、購屋優惠外，現在連搭火車也有特別候車區。黑龍江省齊齊哈爾一火車站出現「高層次人才候車區」，這裡單獨設...

華夏航班外層風擋破裂 被迫返航網：想起「中國機長」

華夏航空一架由杭州飛往包頭的航班，3日下午起飛時，有友在抖音上發布視頻稱，該機因鳥擊導致外層風擋破裂，返航至杭州蕭山國際...

上公廁被限時？鄭州男「拉屎到一半」 開門見客 網怒：乾脆炸糞坑

在公廁上大號突遇廁所門自動打開是一種怎樣的尷尬體驗？河南鄭州一名男子近日就經歷了被「現場直播」的窘境。 上周五（2022年12月30日），鄭州一名男子在路邊的公廁上大號，10分鐘後他還未結束，廁

生病還要賠錢？隔離酒店稱客人陽了要收「物品賠償費」掀陸網兩派論戰

日前有大陸網友爆料，西安某入境隔離酒店的入住聲明中提到，如果入住客人確診新冠陽性，則所接觸過的酒店物品需要按酒店採購價格的80%進行賠付。此事在網絡平台引發眾多網友討論，有人認為合理，有人覺得奇葩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。