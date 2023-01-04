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曾被成龍要電話！陸空姐「身價狂漲」變貴婦 住院手術曬濃妝照挨轟
大陸空姐網紅「水滴果果」，曾在飛機上遇到成龍，不但被大哥抄牌而且索取地址，說要寄禮物給她，成龍大哥友善親民的個性，不逕而走。水滴果果因而獲得不少知名度，近日她的近況再次曝光，原來她獨自到醫院進行全身麻醉手術，更自言是十級寂寞，獲得不少網友留言安慰。
網紅水滴果果自從分享了跟成龍合照，而且成龍確是有寄禮物給她，令她馬上升價十倍，豔名遠播後，水滴果果生活質素突然大幅提升，更在古堡式酒莊歎紅酒，儼如一名貴婦，生活富泰愜意。不過近日她再次分享近況，卻是獨自到醫院進行全身麻醉手術，自言是十級寂寞。
但除了有網友留言安慰，也有人質疑為何做手術前要化了濃妝，完全是大陸網紅蹭熱度的手法，信不信由你。
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文章授權轉載自《香港01》
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