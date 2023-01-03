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上公廁被限時？鄭州男「拉屎到一半」 開門見客 網怒：乾脆炸糞坑

香港01／ 孫聖然
如廁示意圖。 圖／ingimage
如廁示意圖。 圖／ingimage

公廁上大號突遇廁所門自動打開是一種怎樣的尷尬體驗？河南鄭州一名男子近日就經歷了被「現場直播」的窘境。

上周五（2022年12月30日），鄭州一名男子在路邊的公廁上大號，10分鐘後他還未結束，廁所的語音警報就突然響起，廁所門亦隨之自動打開，該男子因此一度手足無措。

由於公廁正對馬路，面對人來人往的人群，他沒來得及擦乾淨屁股就拉起褲子躲到角落之中，以避免一場尷尬的發生。

事後該男子得知，原來公廁為「限時使用」，提前設置了每人只可用十分鐘，一旦超時就會自動開門，而公廁內亦貼有警告裝置。對於事件引起廣泛關注，該男子還表示已經丟掉那天穿的內褲。

網友紛紛留言表示，「這是要玩現場直播的節奏嗎？​」、「求男子以後上廁所心理陰影​」、「要不再狠點，10分鐘不出來直接炸糞坑」、「公廁作為一個公共使用空間，10分鐘也不算時間短了吧​」、「感覺這個設計一是為了防止人玩手機玩忘了，二是如果有人在廁所暈倒了（低血糖起身導致眼前發黑）能及時發現吧？初衷挺好但是怎麼那麼好笑」、「最噁心這樣的廁所了，有幸去過一次，上到一半門開了，被外面的大爺大娘們使勁往裡瞅，還都笑個不停！」

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文章授權轉載自《香港01》

公廁 直播 鄭州

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