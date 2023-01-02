快訊

警官涉恐嚇拒捕還受訪 台南警局火速開鍘「兩大過免職」

警官拒捕開車撞警 台南警局長方仰寧「坦然面對拔官」

生病還要賠錢？隔離酒店稱客人陽了要收「物品賠償費」掀陸網兩派論戰

香港01／ 許祺安
有大陸網友稱，在隔離酒店感染新冠了，需要向酒店支付「物品賠償費」。圖／翻攝自微博
有大陸網友稱，在隔離酒店感染新冠了，需要向酒店支付「物品賠償費」。圖／翻攝自微博

日前有大陸網友爆料，西安某入境隔離酒店的入住聲明中提到，如果入住客人確診新冠陽性，則所接觸過的酒店物品需要按酒店採購價格的80%進行賠付。此事在網絡平台引發眾多網友討論，有人認為合理，有人覺得奇葩。

對此，酒店方面回應稱，之前確實有這樣的規定，賠付的一般都是客人貼身的物品，大約幾百塊錢（約新台幣400元）。目前，因為酒店沒有接到需要處理相關物品的通知，所以如果出現上述情況，暫時不需要賠付。

從該網友爆料的圖片來看，該隔離酒店在入住聲明第17條中提到：「如遇住店客人確診，房間內所有確診者接觸過的物品均按照確診高危醫廢物品處理，所有高危醫廢物品均需按照酒店採購價格的80%賠付，此外為全面阻斷新冠病毒，該房間還需要封鎖消殺等待多次物表核酸及環境檢測後處置，感謝您的理解與配合。」

對此，網友看法各不相同。有網友覺得，即使確診新冠，也不必要將房間內所有物品都當做高危醫療廢物銷毀處理，經過徹底消殺清洗即可，酒店這麼收費並不合理，而且奇葩。

有的網友則認為，酒店的做法不僅是為了確保酒店內部環境的安全，也是對後續入住客人健康負責，適當收取「物品賠償費」是合理的，支持酒店的做法。

眾多網友對此事發表評論，意見不一。有人認為，此做法是對之後的住客負責，也有人認為這是酒店進行斂財的手段。圖／翻攝自微博
眾多網友對此事發表評論，意見不一。有人認為，此做法是對之後的住客負責，也有人認為這是酒店進行斂財的手段。圖／翻攝自微博

延伸閱讀：

新冠感染者入住酒店自我隔離　入住率約80%「抗陽」成效大嗎？

01連線-香港入境成都隔離縮短至「2+3」？ 酒店：不清楚相關情況

文章授權轉載自《香港01》

酒店 確診 新冠肺炎

相關新聞

印出24張「長達3公尺」作業 小四生崩潰哭喊：老師真的太狠了

每個人的童年都不同，有人是開開心心地和朋友在公園玩耍，也有人需要整天苦讀準備課業。近日河南周口一名小學四年級的學生在印作業時，發現總長度竟然有3公尺，令他瞬間崩潰變成哭腔，而影片曝光後也掀起討論。

生病還要賠錢？隔離酒店稱客人陽了要收「物品賠償費」掀陸網兩派論戰

日前有大陸網友爆料，西安某入境隔離酒店的入住聲明中提到，如果入住客人確診新冠陽性，則所接觸過的酒店物品需要按酒店採購價格的80%進行賠付。此事在網絡平台引發眾多網友討論，有人認為合理，有人覺得奇葩...

花700多元沒見電影小鎮煙花 遊客寒風苦等兩小時高喊退票

大陸鄭州一電影小鎮的跨年夜0時煙花秀臨時取消，讓深夜苦等兩個小時的遊客失望，不滿特地花費160元（約新台幣712元）在網上購票卻沒...

女畢業獲心儀對象贈旋轉木馬 1年後揭藏4字紙條嘆：太可惜了

「遇見靈魂伴侶機率是60億分之一。」熱門日劇《初戀（first love）》一句經典對白道出愛情現實，有些人注定相遇，但亦有擦肩錯過。大陸有女生去年畢業時，獲男生送贈一座旋轉木馬模型，她近日發現模型沒電了，遂拆開換電池，卻發現內藏一張紙條寫着「我喜歡你」，令她驚訝又感嘆「太遺憾了」。

好心好報！外籍客搭小黃遺失小背包 司機努力尋失主結局意想不到

好心有好報！有的士司機在社交平台發文，指接載一對外籍父子到梅窩後，發現有小背包遺棄在車廂內，裏面只有一隻公仔，但他嘗試打上電台尋找失主，經一番努力後終送到東涌酒店門口歸還，令對方非常感動，並請他載往機場，更直接給500元多謝他。司機的經歷獲網民大讚，「好人好事一定有好報」。

中國兔年郵票曝光 「藍皮紅眼」造型網看傻眼：這隻確診了？

歲末將至，許多人都開始為兔年做準備，東亞各國的郵局也都已經蓄勢待發，公布各自的兔年專屬郵票，而中國的兔年郵票卻被許多人吐槽「太醜」，甚至差點被誤會成是「老鼠」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。