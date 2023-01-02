印出24張「長達3公尺」作業 小四生崩潰哭喊：老師真的太狠了

每個人的童年都不同，有人是開開心心地和朋友在公園玩耍，也有人需要整天苦讀準備課業。近日河南周口一名小學四年級的學生在印作業時，發現總長度竟然有3公尺，令他瞬間崩潰變成哭腔，而影片曝光後也掀起討論。

根據《快科技》報導，隨著農曆春節的到來，中國大陸不少學生都已經放假，同時老師也會出寒假作業。河南周口一名小學四年級的學生在印作業時，發現紙張的總長度非常誇張，而學生的媽媽則透露，因為鄰近期末，所以老師出的作業特別多。

從影片中可以看見，總共有6套試卷，再加上可能是單面列印的關係，導致全部總共有24張，大概有3公尺長，令男孩崩潰直呼，「看我語文（國語）老師布置作業真的是太狠了，這還有幾張，就這還沒有打印完呢，嗚嗚嗚，太多了！」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「現在的學生很幸福，試卷的內容能印出來，以前都要用手寫的」、「大家都在努力，你不努力就會落後」、「我們家一年級，晚上作業做到8、9點」、「你可以不寫，那機會就留給別人家的孩子」、「我這裡也沒好到哪裡去，六年級經常寫作業到晚上11點」。

也有網友提到，「小孩子就應該快樂長大」、「9歲有必要嗎？這麼多作業」、「這個不需要管理一下嗎？都沒時間休息和玩耍了，孩子的童年啊…」、「為什麼假期不能給孩子好好放假？」、「沒覺得好笑，只覺得現在的孩子好慘，他才四年級」。