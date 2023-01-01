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女畢業獲心儀對象贈旋轉木馬 1年後揭藏4字紙條嘆：太可惜了

香港01／ 撰文／卡洛兒
大陸有女生去年畢業時，獲男生送贈一座旋轉木馬模型，她近日發現模型沒電了，遂拆開換電池，卻發現內藏一張紙條寫着「我喜歡你」。（影片截圖）
大陸有女生去年畢業時，獲男生送贈一座旋轉木馬模型，她近日發現模型沒電了，遂拆開換電池，卻發現內藏一張紙條寫着「我喜歡你」。（影片截圖）

「遇見靈魂伴侶機率是60億分之一。」熱門日劇《初戀（first love）》一句經典對白道出愛情現實，有些人注定相遇，但亦有擦肩錯過。大陸有女生去年畢業時，獲男生送贈一座旋轉木馬模型，她近日發現模型沒電了，遂拆開換電池，卻發現內藏一張紙條寫着「我喜歡妳」，令她驚訝又感嘆「太遺憾了」。

據大陸媒體報道，湖北一名謝姓女生在社交平台分享影片，指一年前高中畢業時，心儀男生送她一份禮物，是電動旋轉木馬模型，她就放在家中作擺設一直保存着。近日她發現旋轉木馬不再轉動，打算換新電池，但當她把旋轉木馬的電池倉打開時，卻發現內裏藏着一張字條。

她驚訝不已地把紙條拿出來打開，被紙上4個字「我喜歡妳」衝擊了。她瞬間憶起舊時，指當時畢業都沒有預備禮物交換，因覺得對方不記得自己，但事隔已久，估計對方亦早已忘記，因而慨嘆「畢業那天我沒能發現這張紙條，連同我對你的喜歡也都埋葬在了這個旋轉木馬裏」。

影片獲得一眾網民關注，紛紛留言嘆「太可惜了」、「畢業的時候送的禮物，或者只是想着和自己的青春做個了結」、「致我們終將逝去的青春」，又指根本如日劇情節一樣。有人則笑言送禮男生怎也想不到電池可以用這麼久，「男生：早知當初不應該把電池安上去」，又認為女生太遲鈍了，「單獨送給異性跟別人不一樣的禮物，90%都是因為喜歡對方吧」，並鼓勵她主動反追男孩，「才一年，說不定還單着呢」。

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文章授權轉載自《香港01》

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