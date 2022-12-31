好心好報！外籍客搭小黃遺失小背包 司機努力尋失主結局意想不到

好心有好報！有的士司機在社交平台發文，指接載一對外籍父子到梅窩後，發現有小背包遺棄在車廂內，裏面只有一隻公仔，但他嘗試打上電台尋找失主，經一番努力後終送到東涌酒店門口歸還，令對方非常感動，並請他載往機場，更直接給500元多謝他。司機的經歷獲網民大讚，「好人好事一定有好報」。

該名司機在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」分享經歷，指昨日（30日）接載一大一小的男外籍客人前往梅窩，下車後才發現他們遺漏一個小背包。司機打開背包嘗試找尋聯絡資料，但「入面乜都無，得一個公仔」，只好放在一邊繼續做生意。過了數小時，司機打上電召的士台查詢「有冇人搵過背囊」，職員回覆指有人三度來電，幾經波折下都能聯絡到對方，「我話放心，我6點送到酒店門口」。

原來小背包是那名6歲孩子所擁有，他們一家3口來香港玩2星期，昨晚需離港回國，遂請司機順道接載到機場，下車時客人還直接給予500元，並真誠地與司機握手，感謝他的幫忙，「話係奇蹟，非常感激，因為原來個公仔係個小朋友出世已經喺身邊，一直陪佢周圍去，已經6歲，唔怪得個小朋友一見番個公仔開心到咁」。臨別時司機還溫馨地向小朋友說「以後要攬實啲」，對方則回覆「上咗一課，以後都會記得」。

帖文引來網民大讚好人好事，又指司機是行業典範，盡力幫助乘客，更是宣傳香港的機會，「好人好心又肯學英文」、「說好香港故事」、「有啲可能直接掉咗，你仲送去酒店，感動」，但亦有人潑冷水，「500蚊仲要送到佢門口加送到佢哋去機場，其實唔係賺好多」，隨即被反駁「錢都係其次，幫到人時自己都會覺得快樂」。

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文章授權轉載自《香港01》