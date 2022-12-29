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中國兔年郵票曝光 「藍皮紅眼」造型網看傻眼：這隻確診了？

聯合新聞網／ 綜合報導
中國郵政公佈兔年郵票，網友全看傻了。翻攝微博
中國郵政公佈兔年郵票，網友全看傻了。翻攝微博

歲末將至，許多人都開始為兔年做準備，東亞各國的郵局也都已經蓄勢待發，公布各自的兔年專屬郵票，而中國的兔年郵票卻被許多人吐槽「太醜」，甚至差點被誤會成是「老鼠」。

農曆新年即將到來，許多有集郵習慣的郵票迷也相當期待，準備好要搶特別的兔年郵票。一名網友在PTT八卦版分享，東亞各國的兔年郵票造型，從新加坡、韓國、日本、香港到台灣，看起來都各有特色，然而轉換到中國的兔年郵票時，卻突然畫風一轉，出現一隻造型極為特殊的兔子。

這隻兔子擁有藍皮膚、紅眼睛，眼神給人一種狡猾的感覺，且牠擁有人類的雙手，一隻手拿著筆，一隻手拿著信。有網友笑牠是在諷刺疫情煉獄的現在，還有人表示「這種審美觀是真的假的？」、「醜到有紀念價值」、「嘴角失守」、「中國的兔子核酸陽了吧」、「一看就是個反派」、「太邪惡不夠吉利，看起來不舒服」、「中國是輻射兔嗎？眼睛紅成這樣」、「中國這隻怎麼超猥褻」。

但也有人給予正面評價，表示「醜的蠻有特色，反而會想收藏」、「我喜歡耶，超可愛」、「看下來只有最後一張值得珍藏」、「醜到想收藏」、「醜的很可愛啊」、「會紅，越看越有寓意」。

郵局 PTT

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