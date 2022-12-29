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幼兒著色比賽奇蹟！家長轟：讓孩子自己來 結果連參與證書都沒有

香港01／ 文・李納德
擷自facebook專頁「生仔要考牌系列」
擷自facebook專頁「生仔要考牌系列」

親子比賽事實上有「親」沒有「子」？有家長抱怨早前參加一個由小學舉辦的幼稚園親子著色比賽，小孩首次參賽，他分外用心指導，預留很多時間讓孩子參與，結果連參與證書都沒有，一看那些優秀作品令他相當氣憤又覺得不公，「不如搞家長著色比賽！什麼親子啊」。事件引來熱議，許多網友安慰事主，說親子比賽向來沒有親子成份，「這樣是香港學校特色，不然還沒習慣呢」。

有家長投稿到facebook專頁「生孩子要考牌系列」，抱怨親子著色比賽的不公。他早前參加某小學舉辦的幼稚園親子著色比賽，結果「可以看清楚一間學校的老師和校長的要求」。雖然只是親子比賽，但他認為學校老師評審時仍應做到公平公正，「起碼要看到有小朋友參與成份稱得上『親子比賽』」。

樓主表示，小朋友是首次參與學校著色比賽 ，「自己留了很多時間給小朋友自己塗，也花了很多時間給小朋友參與 」，不過結果連一個參與證書都沒有。他瀏覽比賽的優秀作品並上傳圖片，揶揄「真的很佩服參與的家長」、「不如改名為家長著色比賽」，直斥結果對真正參與度很高的小朋友不公平，質疑比賽的結果只會向家長及小朋友灌輸錯誤觀念，為求達到目的，做人一定要不擇手段，「建議學校下次不如搞家長著色比賽！什麼親子？」。

許多網友笑言類似情況源遠流長，像當年小學所謂的美術比賽，「拿冠軍那些八九成有家長幫忙，幾十年沒變過」，類似比賽應劃一稱作「親子比賽」，主要是靠家長完成就能拿到前3名，校方為名聲也不會出聲，「出聲就是拆自己學校台」、「學校不作聲，家長繼續代打」、「或他們覺得很多天才」。

網友安慰樓主換個角度看，他始終有心讓小朋友多點參與及嘗試，對將來一定有説明，建議別太重視成敗，「你其實是賺到一段時光」。有網友又提到「你真的沒見過家長造那些大師級的燈籠」、「幼兒園環保catwalk！有家長是用紙板做變形金剛車，穿上真的可以從衣服變車」，就結果而論真心佩服「自己也覺得輸得心甘情願」，「這位家長見識少，早幾年任天堂搞那個親子填色比賽是天花板」。網友笑言任天堂以前辦的小朋友著色比賽才是「天花板」。

不過，有網友認為比賽作品「不算特別好」，也不排除小朋友有美術天賦，惟有留言認為畫作起碼有小學生水準，幼稚園小朋友應該做不到，「實際比家長鬥誰塗得漂亮」、「根本就是大人和大人之間的鬥爭」。

擷自facebook專頁「生仔要考牌系列」
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擷自facebook專頁「生仔要考牌系列」
擷自facebook專頁「生仔要考牌系列」
擷自facebook專頁「生仔要考牌系列」

延伸閱讀：

兒童填色比賽得獎作品惹熱議-家長質疑有人請槍-不如即場表演

港媽投訴商場剪影畫褲襠有異物-小朋友問唔知點答-反遭網民炮轟

文章授權轉載自《香港01》

親子 小學 幼稚園 香港

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