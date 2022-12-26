豪宅保全1舉動救雇主！事後邀功討百萬獎金 網友批貪錢

上班族們，上班是為了愛還是責任呀？相信大多人都會回答「是窮呀」！上班除了底薪以外，獲得獎金也可令人感覺鼓舞，不過講到明是「獎金」，自然就不是保證可以得到啦。最近一名香港網友指自己任職豪宅保全，表示自己因一個醒目舉動救了雇主一命，欲邀功百萬獎金，但結果被令他大失所望，更被網友直指貪錢！

原PO在香港討論區上發文，表示自己任職豪宅保全，某天在巡邏時發現雇主沒有開冷氣，在車窗密閉的車內睡覺，幾乎窒息死亡，於是他見狀即時拍打車窗，對方突然驚醒，並氣喘吁吁地向原PO表示「沒事啦沒事啦」。

但原PO指雇主醒來後，連一句多謝都沒有，更令他感到氣憤，直言「有沒有可能和他拿幾百萬賞賜？」、「我幾份工資的人去救你這個億萬富翁」、「早知道不叫醒他，等他死在車廂」、「真不值得這樣做，沒有下次了」。

不少網友看到後認為原PO貪錢，更直斥他看管好雇主，不讓豪宅內出現任何傷亡是保全的分內事，「看到有賊進門你阻止，難道你也要跟業主拿錢嗎？」、「你救人就是為了賞賜？」。另外如果原PO「見死不救」，反而有機會導致有責任上身。

除此之外，有網友提到雇主在「沒有發動」的車內睡著，不應存在一氧化碳中毒的問題，反而有機會是原PO自己擾人清夢阻人休息，笑言「多睡一晚也未必死」、「沒有接到投訴已經很好運了」，更反指原PO沒有常識。

延伸閱讀：

25歲港男提4大理據欲躺平做保安！網民一大原因勸退:應付到先好去

港女大嘆24歲無業男友戶口$5,000都無!網民勸分手:唔分唔會發奮

文章授權轉載自《香港01》