誤將這貼紙當退熱貼…陸網友差點把病毒跟「毛 」都連根拔起

隨著中國掀起新一波的疫情，因為確診併發的怪事也越來越多。一位網友表示，自己發燒後從醫藥箱拿出一塊退熱貼，希望能緩解高燒的不適，但隔天一早醒來才發現，半夜她以為自己妥當貼好的貼片，竟然是「除毛神器」，原PO費了九牛二虎之力才將貼片卸下，誇張的失誤也引起網友的熱議。

根據星視頻報導，一位山東網友表示，自己昨晚高燒39.6度，由於家裡沒有檢測病毒的用具，她吃了感冒藥後便打算好好睡一覺；半夜醒來她又吃了一顆藥，隨即在家中醫藥箱翻找出一塊退熱貼，貼在額頭就昏睡過去。沒想到原PO一早醒來卻發現，自己半夜昏昏沉沉貼上的「退熱貼」，竟然是蜜蠟除毛貼片。

這塊她找了幾年都找不到的除毛貼片，靜靜的躺在她的醫藥箱裡。圖片截自星視頻

為了在不傷及眉毛和頭髮的情況下拔掉貼片，原PO費了九牛二虎之力，先是熱敷將貼片撕下，再用酒精和綠油精把額頭上的殘膠卸下，整張臉熱辣辣的，清洗完畢後更是又涼又痛，讓原PO哭笑不得。

清洗乾淨後原PO臉上又辣又涼又疼，讓原PO哭笑不得。圖片截自星視頻

影片曝光後引起熱議，有確診的病友在隔離期間看到，紛紛留言「讓我咳得快死的腦袋有哈哈哈哈的笑了起來」、「其實也挺心酸的…發燒以後容易不清醒，好歹沒出大事兒」、「很慘但是真的很好笑，哈哈哈哈哈哈，希望大家都健康平安不生病」。也有網友幽默的表示「什麽牌子的退燒貼，用來脫腿毛應該效果很好」、「將病毒連根拔起有啥不對」、「應該慶幸脫毛紙不好用，要不然髮際線危矣」、「這個脫毛不行啊」。

不過隨著中國疫情逐漸「普及」，當地出現了不少確診亂象，原PO誇張的失誤引來部分網友的質疑，「怎麽說呢，雖然挺搞笑，但不得不說不是燒迷糊所為，為拍視頻所為才是真的」、「用過脫毛蠟紙的來說下。撕開其實不容易。很容易沾到一起。撕開的時候就能發覺是脫毛蠟紙。其次不是很小心的貼根本不會貼平。高燒迷糊貼的這麽整齊不存在的」、「疫情放開又養活了一堆沒創作靈感的up主」、「脫毛蠟紙撕開時候就能發現吧，很難撕開，而且要稍微捂熱一下才行，這個失誤我無法理解」。