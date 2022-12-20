她確診睡醒驚覺「全家都跑了」！尪搬空物資急開溜 獨留爛水果
近日山東菏澤一名女子新冠快測陽性後在家中自我隔離，怎料半夜起床想吃水果時發現家中已經空無一人，水果櫃也被搬空，只留下爛掉的香蕉和梨子。原來丈夫和奶奶以「擔心孩子感染」為由搬空櫃子回到老家躲避。女子無奈崩潰大哭：「壞梨就留給我了，真是壞良心，就跟這個爛了的梨一樣！」
據《秒聞視頻》消息，近日，山東菏澤一名女子17日晚上感覺身體不適，新冠快測呈陽性，自行在家中隔離，沒想到奶奶和丈夫以「擔心孩子感染」為由隔天早晨便跑回老家躲避，還搬空了家中的許多東西，只給女子留下剝了皮的香蕉和爛掉的梨子，讓女子又氣又笑，感歎世態炎涼。
女子提到平時和奶奶關係不錯，相處起來也比較和諧，沒想她確診後奶奶一家「光速變臉」，連丈夫也沒有留下照顧自己直接「開溜」。
不少網友看到女子分享的可憐遭遇也紛紛安慰，並指責丈夫一家太過冷漠利己：「兒子、奶奶走可以理解，老公走就有點太不厚道了，把物資拿走更是無法原諒」、「夫妻本是同林鳥，大難臨頭各自飛」、「這個丈夫可以成為前夫了」。
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