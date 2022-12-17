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控制狂情侶列8數位工具「互控」 用Zenly、設監視器卻更愛彼此

「閉眼都是和你愛愛的畫面」 成都兩官員不雅聊天記錄瘋傳

香港01／ 趙觀祺／報導
兩名區級領導不雅聊天記錄被爆出。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
兩名區級領導不雅聊天記錄被爆出。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

四川成都兩名區級領導的不雅聊天記錄被爆出，引起輿論關注。成都市紀委監委周六（17日）發布消息稱，目前正在核查了解中。

周五（16日），多張男女露骨聊天記錄截圖在網路傳播，內容不僅包含諸多色情字眼：「閉上眼睛都是跟你愛愛的畫面」、「跟隨你一波一波的抽送，最後被潮水淹沒」、「還不是要湧出來」、「不分白天黑夜」、「你就喜歡吸奶頭」，還涉及兩人約見面的地點等。

多張男女露骨聊天記錄截圖在網路傳播。（微博）
多張男女露骨聊天記錄截圖在網路傳播。（微博）

隨後，有網友更爆料指聊天記錄中的雙方，均為成都市成華區的區級領導，當中男方疑似為成華區委副書記，區政府黨組副書記、副區長雷鳴，女方就疑似為成華區政府黨組成員、副區長陳樞，更稱二人在疫情期間打情罵俏。亦有網友通過觀察推斷，聊天記錄截圖極有可能是被女方家屬發現並流傳出來。

網友紛紛留言「這個身份，一點警覺也沒有嗎？」、「好像在看黃色小說。」、「當年考公僅剩的那點寫作能力現在都用來寫黃文了。」、「這種反差才是副書記喜歡得發狂的，人前女王，人後女優。」、「女的好投入，男的有點敷衍。」

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文章授權轉載自《香港01》

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