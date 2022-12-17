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影／為教養問題挨揍？媳婦被公公用凳暴打 兒護妻也被呼巴掌

香港01／ 許祺安／報導
陳女士指出自己的頭被打腫。(九派新聞)
陳女士指出自己的頭被打腫。(九派新聞)

日前中國大陸網路瘋傳一段公公打媳婦的影片。據了解，影片拍攝於浙江海鹽。因教育孩子起衝突，23歲媳婦陳女士被公公拿白色板凳暴打，後來兒子起身護妻質問也被打。被打的陳女士表示，她頭、手上和後背都有傷。陳女士表示，2019年自己生完孩子至今被公公打過多次，目前已經決定離婚，「這樣多恐怖啊，我睡覺都睡不安穩。」

綜合媒體報道，事情發生於12月5日，陳女士還原事情經過稱自己當時在教育孩子，「他(公公)在一旁可能看不慣吧，就罵我，我就還嘴了，然後他拿著板凳就衝上來打我，在打我之前，還去把(家裡)監控關了。」

陳女士指出，當時她公公拿白色板凳是實木的，「非常重，舉起來就往我身上砸，頭腫了，手上破皮了，後背也淤青了。」影片中可以看到，後來陳女士老公起身護妻，卻被打了一巴掌。

陳女士的手被打傷，後背有大片瘀青。(九派新聞)
陳女士的手被打傷，後背有大片瘀青。(九派新聞)

陳女士指出，自己當時立刻就報警，她公公就跑掉了。警察到家後教育了陳女士老公幾句，「怎麼能讓你爸打你媳婦呢?」隨後就先離開了。

後來警察上門回訪時，陳女士的公公態度十分囂張，甚至還威脅陳女士，「我弄死你，一命抵一命。」警察後向陳女士的公公開具了家暴告誡書。

陳女士稱，2019年自己生完孩子至今被公公毆打多次，已經決定離婚，也已經離職打算離開傷心地。「(公公)以前也打過我，這次打的最嚴重，一共有四五次了吧，我跟我老公也就不能繼續過下去了，這樣多恐怖啊，我睡覺都睡不安穩。」

許多網友對於警方只開「家暴告誡書」表示不滿，認為這應該是蓄意傷人的犯罪。根據相關法規，如果家庭暴力情節較輕，沒有達到治安管理處罰標準的，由公安機關對加害人給予批評教育或者出具告誡書。

告誡書會包含加害人的身份資訊、家庭暴力的事實陳述、禁止加害人實施家庭暴力等內容。公安機關會將告誡書分別交給受害人和加害人，同時通知居民委員會、村民委員會。受害者有權要求居民委員會、村民委員會、公安派出所對受害者和加害人進行查訪，監督加害人不再實施家庭暴力。

家暴告誡書亦改變過去輕微家庭暴力只是口頭教育、警示和勸導的做法，有利於固定家庭暴力證據，為受害人將來提起訴訟提供證據支援。據《反家暴法》第二十條規定，人民法院審理涉及家庭暴力的案件，可以根據公安機關出警記錄、告誡書、傷情鑑定意見等證據，認定家庭暴力事實。

不過，仍有許多網友認為家暴告誡書無法遏止加害人的家暴行為。網友懷疑告誡的意義在哪？「所以一場蓄意打人故意傷人的犯罪案件就出個告誡書？」、「以前都是聽說老公家暴，頭一次聽說公公家暴。」、「老公在另一個世界呢？」、「結婚真好啊，暴力犯罪都不用負責。」

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文章授權轉載自《香港01》

家暴 家庭暴力 離婚

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