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這樣煮湯比較甜？網友吃小火鍋自備鮮魚「加料」惹議

香港01／ 卡洛兒
有網友表示，自己在深水埗一街市買了數條鮮魚，到餐廳用餐時放入一人火鍋中「加料」。（FB「香港街市魚類海鮮研究社」圖片）
有網友表示，自己在深水埗一街市買了數條鮮魚，到餐廳用餐時放入一人火鍋中「加料」。（FB「香港街市魚類海鮮研究社」圖片）

有網友在社交平臺炫耀自己吃小火鍋的另類經歷，指在深水埗一街市買了數條鮮魚，到餐廳用餐時放入一人火鍋中「加菜」，更大讚湯底魚味濃，令人一試難忘。其分享引來網上譁然，有網友揶揄「下次帶上鍋子去嘛，只是坐不用錢」，亦有不少人關注「魚在哪裡清理」，以及餐廳的小火鍋不能達到太高溫，有機會未能殺死細菌。

有男網友在facebook社團「香港街市魚類海鮮研究社」圖文並茂的發文，指日前在深水埗北河街街市買了多條小倉魚，其後即到附近餐廳享用一人火鍋，並把魚放進鍋中滾熟。他大讚魚很鮮美，「湯頭加上魚味很鮮」，更指一試難忘，下星期將會嘗試加其他鮮魚吃看看。

貼文引起網上熱議，有網友驚呼「什麼玩法？」、「原來可以這麼玩，叫一個小火鍋，在街市上買食材，7-11買幾瓶啤酒，加個骰盅，又過一晚」、「買這麼多的料叫一鍋價錢，一家幾口都可以享用」，又認為樓主行為影響食店做生意，不值得支援，「你真好意思，回家了啦老人家」、「叫一個餐再帶10個人進去都得」，揶揄他，「等我臉皮練到半吋厚的時候就打電話邀你一起去」。

也有網友關注另一個重點，「魚在哪清潔？」、「北河街市公共廁所洗魚很高難度」，直言「可不可以別這麼瘋，那些火煲不了太高溫，殺不完的細菌」。

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文章授權轉載自香港01》

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