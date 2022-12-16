快訊

立院三讀退撫新制 明訂基金財務缺口由政府補助

爆發近3年最嚴重本土新冠疫情 陸政府認了經濟受影響

使用者付費！桃機「這服務」 未來擬加收每人500元

夫妻撿回女棄嬰…長大後帶回男友竟是「走失的親生兒」 網驚：電視都不敢這樣演

聯合新聞網／ 綜合報導
緣分真是太神奇了！大陸一對夫妻的兒子走失，多年遍尋不著，偶然間撿到一名女棄嬰撫養，沒想到，女孩長大後交往的男友，竟是走失多年的親生兒子。示意圖／ingimage
緣分真是太神奇了！大陸一對夫妻的兒子走失，多年遍尋不著，偶然間撿到一名女棄嬰撫養，沒想到，女孩長大後交往的男友，竟是走失多年的親生兒子。示意圖／ingimage

人與人之間相遇的緣分真的很奇妙！中國大陸一對夫妻的兒子走失多年，之後在偶然的機緣下收養了一名女棄嬰，女嬰長大後交了男友，沒想到男友竟是養父母失散多年的兒子。故事曝光，網友驚呼「電視劇都不敢這麼拍」、真是「神奇的緣分」。

根據陸媒報導，故事發生地點在福建龍巖市，當地一對夫妻的幼子在20多年前不幸走失，夫妻倆想盡辦法仍遍尋不著。之後，某一天偶然在家門前的路口，發現了一名女棄嬰，於是就收養了她，把她當成親生的孩子悉心照顧，也彌補了多年心中的遺憾。

女孩大學畢業後離家出外工作，之後也交了男朋友，兩人感情發展更進一步後，女孩就把男友帶回家見父母，沒想到，男友竟然是養父母失散多年的親生兒子，神奇的緣分令人難以置信。後來兩人也在眾親友的祝福下，順利步入結婚殿堂。

故事曝光，網友驚呼「電視劇都不敢這麼拍，這個善果結得真好，圓滿了」、「上天安排！茫茫大海，能這麼巧嗎！」、「一定是特別的緣分」、「應了好人好報那句話」、「這才是報恩的」、「不是一家人，不進一家門」、「緣分啊，比中彩券還開心啊」、「這個就沒有婆媳矛盾了」。

親子

延伸閱讀

凌晨聽到父母「激烈吵架聲」她氣到睡不著 得知真相尷尬了

付200萬頭款登記妻名下當包租婆 夫1要求遭斥：沒錢是你的事

穩交男友提「結婚但不登記」 她察覺異狀翻監視器果然有鬼

十二月下半戀愛運最火女性三星座 盤點感情升溫的約會聖地

相關新聞

夫妻撿回女棄嬰…長大後帶回男友竟是「走失的親生兒」 網驚：電視都不敢這樣演

人與人之間相遇的緣分真的很奇妙！中國大陸一對夫妻的兒子走失多年，之後在偶然的機緣下收養了一名女棄嬰，女嬰長大後交了男友，沒想到男友竟是養父母失散多年的兒子。故事曝光，網友驚呼「電視劇都不敢這麼拍」、真是「神奇的緣分」。

擋風玻璃結冰 湖南女用熱水淋車下秒超後悔 網民嘲：沒常識

全國各地近日受寒流影響，氣溫急降，對於司機而言，不止濕滑道路才是考驗。住在湖南益陽的余女士月初出門時，發現車子的擋風玻璃上結了一層薄冰，急着上班的她不及細想，竟然叫朋友幫她用熱水淋到擋風玻璃上加速融冰。最後冰是融了，但是玻璃也裂了，還被網民嘲笑「沒常識」。

陸男砸53萬買千張世足運彩 輸光惱羞喊「老闆騙我」要退費

12月18日台灣時間22:30即將迎來世足賽（FIFA World Cup）冠軍戰，許多人會購買運動彩券增加看球的「刺激感」，然而中國大陸卻有一名輸不起的男子，他花費12萬人民幣（約新台幣53萬元）購買的1100張運彩全沒中獎，竟以「老闆沒有講解足球賽規則」要求退費，甚至主張「老闆欺騙我，交易無效」。

陽過了才知道？陸網友用「生理用品」貼額頭 竟能完美取代退熱貼

中國大陸疫情持續蔓延，在停止全面清零的政策後，「陽性」已逐步成為常態，確診過的民眾不再被避而遠之，也有許多民眾和網紅在微博、抖音等平台分享自己確診的經歷。今天一位網友分享，自己為了讓確診高燒不止的丈夫降溫，將冷凍過的「衛生棉」貼在丈夫額頭，沒想到這個退燒小妙招竟然十分有效，引起不少網友熱議。

網戀12年從未見面！女被騙880萬報警 「主播男友」竟是好閨蜜

近日，上海一李姓女子（簡稱李女，下同）發現自己相戀12年的理想男友、知名新聞主播竟是身邊好閨蜜假扮。最終人財兩空的她選擇向警方報案。其閨蜜余姓女子（簡稱余女，下同）對自己的欺詐行為供認不諱。目前，相關案情仍在進一步調查中。

不理會女友懷孕...男大生劈腿10多位女性 學校懲處引網議論

最近，大陸中南民族大學一名竇姓男學生被曝在女友懷孕期間，出軌10餘名女性的事在網上引起熱議。該男學生和其餘出軌女性之間的通話...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。