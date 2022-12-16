夫妻撿回女棄嬰…長大後帶回男友竟是「走失的親生兒」 網驚：電視都不敢這樣演

人與人之間相遇的緣分真的很奇妙！中國大陸一對夫妻的兒子走失多年，之後在偶然的機緣下收養了一名女棄嬰，女嬰長大後交了男友，沒想到男友竟是養父母失散多年的兒子。故事曝光，網友驚呼「電視劇都不敢這麼拍」、真是「神奇的緣分」。

根據陸媒報導，故事發生地點在福建龍巖市，當地一對夫妻的幼子在20多年前不幸走失，夫妻倆想盡辦法仍遍尋不著。之後，某一天偶然在家門前的路口，發現了一名女棄嬰，於是就收養了她，把她當成親生的孩子悉心照顧，也彌補了多年心中的遺憾。

女孩大學畢業後離家出外工作，之後也交了男朋友，兩人感情發展更進一步後，女孩就把男友帶回家見父母，沒想到，男友竟然是養父母失散多年的親生兒子，神奇的緣分令人難以置信。後來兩人也在眾親友的祝福下，順利步入結婚殿堂。

故事曝光，網友驚呼「電視劇都不敢這麼拍，這個善果結得真好，圓滿了」、「上天安排！茫茫大海，能這麼巧嗎！」、「一定是特別的緣分」、「應了好人好報那句話」、「這才是報恩的」、「不是一家人，不進一家門」、「緣分啊，比中彩券還開心啊」、「這個就沒有婆媳矛盾了」。