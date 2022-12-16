陸男砸53萬買千張世足運彩 輸光惱羞喊「老闆騙我」要退費

12月18日台灣時間22:30即將迎來世足賽（FIFA World Cup）冠軍戰，許多人會購買運動彩券增加看球的「刺激感」，然而中國大陸卻有一名輸不起的男子，他花費12萬人民幣（約新台幣53萬元）購買的1100張運彩全沒中獎，竟以「老闆沒有講解足球賽規則」要求退費，甚至主張「老闆欺騙我，交易無效」。

根據陸媒「四川觀察」微博影片報導指出，四川成都一名男子花費12萬人民幣購買1100張世足運彩，包括巴西對克羅埃西亞、阿根廷對荷蘭兩場比賽，最終兩場比賽都進行到PK戰才分出勝負，導致男子1100張運彩全輸。

該男子主張，「我買了12萬多的彩票現在啥也沒用，全是一堆廢紙，我以為足球賽很簡單，只要踢球就知道勝負，想碰碰運氣，覺得贏錢的概率蠻大的，但是我不懂足球，彩券店老闆也沒有講解足球賽規定，甚至沒有簽訂合約，因此這筆交易無效，老闆欺騙我，我要求撤回交易」。

不過四川觀察報導指出，「律師表示，彩票主要用於公益事業，從設計機制來說就是不會返還本金的」。

彩券行老闆回應，他在男子下注前，曾透過微信提供購買規則資訊，男子到店後也多次解釋規則，並勸告理性下注，由於男子下注數量大，因此當日花了2小時左右印彩券，他感嘆「賣彩券10多年，第一次遇到要退款的」，也沒有答應男子退款要求。