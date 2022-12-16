擋風玻璃結冰 湖南女用熱水淋車下秒超後悔 網民嘲：沒常識

全國各地近日受寒流影響，氣溫急降，對於司機而言，不止濕滑道路才是考驗。住在湖南益陽的余女士月初出門時，發現車子的擋風玻璃上結了一層薄冰，急着上班的她不及細想，竟然叫朋友幫她用熱水淋到擋風玻璃上加速融冰。最後冰是融了，但是玻璃也裂了，還被網民嘲笑「沒常識」。

據《麥穗視頻》報道，住在湖南益陽的余女士慣以汽車代步上班，但12月1日她晚了起床，下樓才發現汽車的擋風玻璃已經因前一晚的低溫鋪滿一層冰霜，遮擋了視線。着急上班的她來不及等霜雪自然融化，只好叫室友把家中熱水壺拿來，打算淋些熱水化冰。

從影片可見，余女士先用手拍打了幾下結冰的前擋風玻璃，然後另一名女子提着冒着水蒸氣的熱水壺，將裏面的熱水淋到結冰的玻璃上。這時女子剛問了一句「玻璃不會炸吧」，玻璃隨即應聲裂開出現多條長長的裂縫。

余女士稱「急着要去上班，當時沒想那麼多」，一時忘了熱脹冷縮的原理，又表示以為用80多度的隔夜熱水沒事，所以就叫朋友試一下，沒想到淋上去後擋風玻璃還是破裂了，最終需要更換整塊擋風玻璃。隨後她又自嘲指自己「做了一個很好的示範」，再三提醒網民千萬不要用熱水淋玻璃，「千萬不要做這種蠢事」。

事件曝光後，不少網民留言高呼「沒常識」，「這難道不是生活常識嗎？挺無語的」、「這還用親身示範提醒？天！這不是常識嗎」、「冷熱交替不炸才怪」、「澆涼水都化了，熱水怎麼想的」、「可以用空調制暖風吹玻璃啊」。

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文章授權轉載自《香港01》