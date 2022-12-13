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賓客震撼！伴娘穿露肩禮服秀出「真實身材」 身分曝光眾人搶拍

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸一名伴娘佳佳身穿露肩禮服，露出超壯的身材，引發網友討論。圖／翻攝自微博
大陸一名伴娘佳佳身穿露肩禮服，露出超壯的身材，引發網友討論。圖／翻攝自微博

這位伴娘給了滿滿安全感！一名中國大陸女子佳佳受閨密邀請擔任伴娘，卻意外成為全場婚禮最大亮點，從微博上瘋傳的照片可看出，當天佳佳身穿淺藍色的露肩禮服，秀出有別於外界印象中的「纖細身材」，令許多賓客看到超震撼，紛紛找佳佳要求拍照，連伴郎都說「壓力好大！」。

綜合陸媒報導，近日微博流傳一名伴娘佳佳參加婚禮的照片，只見佳佳穿露肩禮服，露出精實肌肉，呈現完美的壯碩體格，令許多大陸網友超驚艷，不僅讚美佳佳健身有成，也羨慕她有這種體格，「好羨慕，這種閨密借我」、「姐姐這種背展，我真的愛了」、「自己的身體自己作主，什麼樣子的身材都漂亮」。也有網友笑稱，「如果有低俗的婚鬧，伴娘一拳就可以把人推倒」。

佳佳一現身婚禮，立刻成為全場焦點。圖／翻攝自微博
佳佳一現身婚禮，立刻成為全場焦點。圖／翻攝自微博

佳佳接受陸媒採訪表示，自己是一名職業健美運動員，健身大概有兩年半時間，佳佳說道，現代社會健身意識提高，越來越多女性開始接觸重量訓練，「自己喜歡的小眾審美被大家接受很開心」。

佳佳也透露，當時一現身婚禮，許多賓客紛紛要求合照，讓她既驚訝又害羞，賓客也紛紛調侃「伴娘塊頭怎麼比新郎和伴郎還要大？」伴郎則尷尬地說「壓力好大」，讓許多人笑翻。

佳佳表示自己是一名職業健美運動員，健身大概兩年半時間，很高興健碩體格被大眾接受。圖／翻攝自微博
佳佳表示自己是一名職業健美運動員，健身大概兩年半時間，很高興健碩體格被大眾接受。圖／翻攝自微博

婚禮 伴娘 健身

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