女直播主玩遊戲輸了！遭7男帶到野外綑綁輪流懲罰 淒慘下場曝　

玩遊戲輸了要「算帳」，但這懲罰也太過火了吧！大陸淅江一名女直播主玩遊戲輸了，願賭服輸被7名男子帶到野外綑綁在柱子上懲罰羞辱，甚至潑灑墨汁弄至全身濕透。畫面曝光後引來網友熱議，認為「玩笑開過頭」，造成不良社會影響。警方已約談涉案的7名男子，正調查事件。

綜合媒體報導，事發本月1日，地點位於浙江臨海市。31歲陳姓女直播主與38歲徐姓男直播主相約直播遊戲比賽，輸的人要接受懲罰，結果陳女敗北願賭服輸，被徐男等7名男子帶到野外綑綁，並直播懲罰過程。

影片見到，身穿白衣黑褲的陳女被透明膠帶綑綁在柱上，接着多名男子輪流圍着她以言語羞辱，還不斷用拖鞋拍打頭部及臉部，並拿出墨汁倒在頭上。其間陳女不斷啜泣。最後拍攝者提醒「時間到了」，眾男子開始離開，但仍留下一句「跟我們打（遊戲），妳要多慘有多慘，我跟妳說。離開這裡妳知道嗎，在這裡妳會被打死的」，陳女則在整理自己頭髮和儀容。

影片於網絡瘋傳，大批網友認為「玩笑開過頭」，造成不良社會影響；也有網友質疑只是直播主間「炒作」流量。臨海市公安局已介入調查，並約談了涉案的徐男等7名男子。

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文章授權轉載自《香港01》