不捨七旬翁寒風賣橘子...女子霸氣全買 受邀去果園驚見他住「雙層別墅」

見到年邁長者仍然自力更生，販賣靠勞力得來的農作品，很多人都會同情心發作買下，幫得就幫！中國大陸有愛心女生就分享一次哭笑不得的「好人好事」經歷，指日前見到1位伯伯冒着寒風在路邊兜售自家種的橘子，遂上前表示願意全數收購，希望能讓伯伯提早回家。後來伯伯表示家中還有橘子，女生便跟隨他回家打算買下餘剩的，沒想到對方竟然住在一棟豪宅內，還有一大片果園，令她當場呆掉。

四川成都王姓女生近日在社交平台分享有趣片段，指自己與友人日前在路邊遇見1名七旬伯伯在賣橘子，「那時候我們覺得他也不容易，想到把他的橘子買完了」，全數收購好讓他早早回家，不用承受刺骨寒風。

沒料伯伯表示自己家裏還有橘子，邀請她們一起回家看看，但到達家門口一刻就驚呆了，面前竟是一棟雙層大別墅，而且外觀相當奢華，而那些橘子就是在伯伯房子後花園栽種，還有好幾個品種，「我們只能說『哇塞』來形容自己的心情」。雖然伯伯家境富裕，她的同情心似乎被浪費了，但她表示看到對方有美好的生活，自己也感到開心。

女生跟隨伯伯回家打算買下餘剩的橘子，沒想到對方竟是住在一棟豪宅內，還有一大片果園。圖／翻攝自極目新聞

有網友都笑言「扎心了吧！原來可憐的還是你自己」、「這該死泛濫的同情心」、「不怕大爺苦，就怕大爺有別墅」，但亦表示「行好事莫看背景」、「好心總是好的」。有網友則指「很多老人寒風中賣東西並不是因為窮或者子女不孝順，就是上一輩的人真的很樸實勤勞，閒不住」，亦有人分享一次相似經歷，「幾個月前，我看到一個賣氣球的老頭穿的挺窮酸的，就買了兩個。付款的時候，人家從口袋裡拿出手機，我一看：卧槽！iPhone 13」。

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文章授權轉載自《香港01》