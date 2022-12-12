街道上最美的風景？民眾在馬路邊曬內褲 網見污漬震驚：好黃啊

在陽光明媚的日子，難免讓人想晾衣服，但最近香港石硤尾邨附近的馬路邊，竟有人將多件貼身衣物晾在欄杆上，讓大批網友震驚，批評物主欠缺公德心和衛生意識，又笑言「邊個㗎條有漬底底？快啲過嚟認領返」。

有網友在臉書社團「香港風景攝影會」發文表示「石硤尾很美」，並分享1張在石硤尾邨附近拍攝的照片，惟相中的「主角」卻是路邊一排正在被晾乾的衣物，其中前方的內褲尤其搶眼，甚至內褲上還有污漬。

照片引來大批網友討論，怒斥物主的舉動影響市容，「老底都通街掛咁冇品！」、「好核突，咁都着得落，仲要周街掛，獻醜」、「以前老香港嘅感覺返晒嚟」。部份人則以幽默回應，又笑稱原PO應幫失物找回主人，讓原PO不禁回覆「求放過」，「就係有漬先要起猛烈陽光下殺菌」、「點解好似未洗咁㗎」、「好衰㗎你哋，明明人哋影風景，喺要望住條底，仲要有漬嗰條」、「條底褲好黃啊」。

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文章授權轉載自《香港01》