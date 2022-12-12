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男子不甘戴多頂綠帽爆女友賣淫 反被嗆2弱點：性功能連3歲小孩都不如

香港01／ 撰文：布萊恩
一名男子查看女友手機時，發現女友竟向多名男性傳送裸照，才驚悉女友竟疑背著他賣淫，於是上網公開事件，卻反遭女友列出2宗罪，直指他「性功能連3歲小孩都不如」。 示意圖／ingimage
一名男子查看女友手機時，發現女友竟向多名男性傳送裸照，才驚悉女友竟疑背著他賣淫，於是上網公開事件，卻反遭女友列出2宗罪，直指他「性功能連3歲小孩都不如」。 示意圖／ingimage

女友提供性服務及出軌，男友可如何反應？中國大陸一名男子查看女友手機時，發現女友竟向多名男性傳送裸照，才驚悉女友竟疑背著他賣淫。花費金錢及時光卻換來多頂「綠帽」，男子「氣炸」於網上公開事件，卻反遭女友列出2宗罪，直指他「性功能連3歲小孩都不如」，劇情相當「狗血」瘋狂。

綜合陸媒報導，該男子為了與徐姓女友交往，從北京轉到瀋陽工作，更把汽車賣掉買「包包（手袋）」給女友，沒想到有天查看女友手機時，竟發現女友偷偷賣淫，崩潰下想向女友討回送出的禮物，卻被女友恐嚇再騷擾她就會「買兇殺人」。

花了1年時間、十多萬人民幣（逾40萬台幣）去討好女友，卻換來多頂無情「綠帽」，男子於是氣憤公開事件及女友抖音帳號等，引來網友熱議，不少人更到徐女抖音影片留言譏諷。

目前抖音已搜尋不到相關影片，但據報徐女回應留言大反擊，表示她已與男方分手，原來是對方想結婚惟自己「還沒玩夠」。她又列出男友2宗罪，包括「滿足不了我物質需求」和「性功能連三歲小孩都不如」，直言自己本來就不太喜歡這名男友，而男友硬要在她的身上花錢，是對方自己選擇，反問：「我身為一個女孩為什麼要攔著他？」

至於被指賣淫出軌，徐女只說選擇和誰在一起是她的自由，又認為若要限制她「展示自己」，「怎麼不去找個矽膠人？」。

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文章授權轉載自《香港01》

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